蔡家豪以黑馬之姿當選彰縣第8選區新科議員

蔡家豪（左二）以黑馬之姿當選彰化縣第8選區議員。（鐘武達攝）

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彰化縣議員第8選區選舉，無黨籍蔡家豪是現任二林鎮民代表，這次在眾多政壇前輩的列強環伺中異軍突起當選為新科議員，「黑馬」的戰力讓人刮目，他表示，祖父是農民，父親是工人出身，誓言進入議會一定要為農工發聲。

彰化縣議員第8選區（二林、芳苑、竹塘與大城）這次選舉9人參選應選5席，挑戰連任的有無黨籍的吳淑娟與國民黨陳一惇、謝彥慧，以及國民黨現任二林鎮長張國棟，另外民進黨則有洪騰明、蔡金蓮，無黨籍的有陳適當、洪于仗與蔡家豪。

這場9搶5的選戰，吳淑娟、張國棟、謝彥慧與陳一惇都是實力堅強的老將，而洪騰明與蔡金蓮則有政黨提名優勢，為此蔡家豪、陳適當與洪于仗的空間有限，尤其是，蔡家豪與洪于仗因地緣關係票源重疊，3人的選情相對不樂觀。

不過，9名候選人中最年輕的蔡家豪是充分展現爆發力，竟然在毫無政黨奧援，只靠著與前鎮民代表的父親蔡春上及親友團的勤走基層下 ，最後以第5高票當選成為新科議員，得票數8125，甚至領先落選頭的政黨候選人近650票。

選舉結果，謝彥慧、張國棟、吳淑娟、陳一惇都如預期當選，而黑馬之姿出線的蔡家豪為了感謝鄉親支持，連日來還是持續到處謝票行程，他強調，當選就是責任的開始，希望支持者不斷給予鞭策，也期許自己絕對不能辜負選民。

(中時 )

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