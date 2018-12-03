不識字兼無衛生 民進黨敗選怪罪菸稅將淪國際笑柄

2018年12月03日 16:42 中時 陳志祥

民進黨檢討九合一敗選原因竟有「菸稅調漲，衝擊基層選民。」讓反菸團體相當錯愕，痛斥「不識字兼無衛生」，偏偏從副總統、行政院長到嘉義市長都是醫界、公衛專家，這種有違基本常識的論調，將會淪為國際公衛笑柄！

台灣自1987年之後不再調漲菸稅，直到去年6月12日終於每包微漲20元菸稅，使得平均菸價每包100元，這仍是已開發國家最低，菸品稅率僅從47％提升至58％，距離有效控菸標準的75％還有一大段距離。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，世界衛生組織確認菸價是降低吸菸人口的最佳手段之一，建議已開發國家為了「預防青少年吸菸、讓菸品消費量下降、助吸菸者戒菸與有效控制菸害，菸品稅率應為零售價的75％。」

紐約、香港30年前的菸害比台灣嚴重，紐約政府用菸品加稅預防青少年吸菸與協助老菸槍戒菸，30年來菸價調漲8倍，所有市售菸品每包不得低於13美元（約390元），促使吸菸率從38％降至不到12％；而香港菸品調漲4.75倍，目前吸菸率降至10％，但是台灣30年來只漲2倍多！

看到執政黨恐將淪落而感到痛心的台灣醫界菸害防制聯盟發起人溫啟邦指出，菸品是所有消費商品唯一造成半數、甚至2／3使用者病亡的產品，台灣每年歸因於吸菸的死亡人數是2.8萬人，政府沒有提供國人免於菸害的基本人權，讓人民過著「不及格」的無菸環境。

把「菸價」列為有感政策今人反彈，反菸團體呼籲，去年政府調漲菸稅20元是停滯11年菸害防制工作向前邁進一步，現在因敗選而想倒退衝，實在沒有道理，政府應堅持「健康」不可退讓，更不能讓不肖菸商生產低價菸殘害國人健康。

(中時 )