不識字兼無衛生 民進黨敗選怪罪菸稅將淪國際笑柄

美國某M牌菸品在世界各國的價碼。（董氏基金會提供）

友善列印
中時
陳志祥

民進黨檢討九合一敗選原因竟有「菸稅調漲，衝擊基層選民。」讓反菸團體相當錯愕，痛斥「不識字兼無衛生」，偏偏從副總統、行政院長到嘉義市長都是醫界、公衛專家，這種有違基本常識的論調，將會淪為國際公衛笑柄！

台灣自1987年之後不再調漲菸稅，直到去年6月12日終於每包微漲20元菸稅，使得平均菸價每包100元，這仍是已開發國家最低，菸品稅率僅從47％提升至58％，距離有效控菸標準的75％還有一大段距離。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，世界衛生組織確認菸價是降低吸菸人口的最佳手段之一，建議已開發國家為了「預防青少年吸菸、讓菸品消費量下降、助吸菸者戒菸與有效控制菸害，菸品稅率應為零售價的75％。」

紐約、香港30年前的菸害比台灣嚴重，紐約政府用菸品加稅預防青少年吸菸與協助老菸槍戒菸，30年來菸價調漲8倍，所有市售菸品每包不得低於13美元（約390元），促使吸菸率從38％降至不到12％；而香港菸品調漲4.75倍，目前吸菸率降至10％，但是台灣30年來只漲2倍多！

看到執政黨恐將淪落而感到痛心的台灣醫界菸害防制聯盟發起人溫啟邦指出，菸品是所有消費商品唯一造成半數、甚至2／3使用者病亡的產品，台灣每年歸因於吸菸的死亡人數是2.8萬人，政府沒有提供國人免於菸害的基本人權，讓人民過著「不及格」的無菸環境。

把「菸價」列為有感政策今人反彈，反菸團體呼籲，去年政府調漲菸稅20元是停滯11年菸害防制工作向前邁進一步，現在因敗選而想倒退衝，實在沒有道理，政府應堅持「健康」不可退讓，更不能讓不肖菸商生產低價菸殘害國人健康。

(中時 )

拔牙後反覆發炎 醫用健保醫療雲… 節能低碳生態景觀設計精神 南投…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。