節能低碳生態景觀設計精神 南投林管處治理工程連12年得獎

▲南投林管處的埔里區109林班土石災害整治工程，獲治山防災類優等獎。（林管處提供）

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▲南投林管處的奧萬大森林遊樂區好漢坡步道新建工程，獲年度最優質農建工程獎。（林管處提供）
▲南投林管處的加走寮溪上游延續整治工程，獲治山防災類佳作。（林管處提供）

行政院農業委員會辦理「107年度優良農建工程獎」評鑑，林務局南投林區管理處獲優良農業建設工程設施類優等1件；治山防災類優等1件；治山防災類佳作1件，合計3件工程得獎，

創下林務局所屬機關連續12年得獎紀錄。

南投林管處表示，該處長期以來均以達成治理復育及永續經營為目標，且秉持工程安全、景觀與生態並重精神，辦理治山防洪工程，並配合附近生態景觀特色、使用現地土石材料及植生護坡等工法，以達野溪縱橫向侵蝕控制、河岸坡面穩定、生態保護之整治成果。

育樂步道工程則以創造遊客動線的舒適性、行走安全便利性，並融入自然景觀環境為設計原則：如本年度辦理的「奧萬大森林遊樂區好漢坡步道新建工程」就獲設施類優等；埔里區109林班土石災害整治工程獲治山防災類優等；

加走寮溪上游延續整治工程獲治山防災類佳作，共有3件工程獲本年度優良農建工程獎之肯定。

南投林管處指出，農委會辦理的「107年度優良農建工程獎」評鑑，共有88件工程得獎，南投林管處有3件工程得獎，創下林務局所屬各林管處連續12年得獎紀錄。其中奧萬大遊樂區好漢坡步道新建工程獲本年度最優質工程；109林班土石災害整治工程由該處技士張凱博自辦設計及監造，獲最優質工程個人獎，實屬不易。

(中時 )

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