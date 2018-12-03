影》港女命案司法互助受阻 士檢發佈凶嫌陳同佳通緝

2018年12月03日 17:02 中時 李文正

（中天新聞）

香港籍女子潘曉穎來台旅遊遭男友陳同佳殺害棄屍，我警方多次向香港請求司法互助，均遭「已讀不回」，今香港法院開庭，陳雖遭繼續羈押，但始終未能以殺人案偵辦，士林地檢署今（3日）對陳同佳發出通緝，時效長達37年6月，並同步發函法務部轉請陸委會向香港政府請求遣返犯嫌至台。

20歲死者潘女的父親在案發後，找不到愛女兒向香港警方報案，並且在3月11日來台向警方尋求幫助，才發現愛女早經在2月間已經遭殺害，陳屍在淡水捷運竹圍站附近，並經警方抽絲剝繭，認為男友陳同佳涉有重嫌，因死者懷有3月身孕而心生怨懟，殺害潘女並裝在行李箱棄屍，士林地檢署過去半年多，3度透過司法互助，希望能獲得相關情資，但始終未獲任何音訊。

檢方表示，港女命案是香港有嫌犯，我方則有物證，但始終未能結合讓凶手定罪，陳雖遭羈押至今，但未來也不會被以殺人罪定罪。檢察官考量人命關天，不應放棄任何追訴被告的機會，而且死者的父親多次向檢察官表達，希望檢察官能向香港政府請求遣送陳同佳到我方接受追訴及審判。

士檢強調，保障人權、維護公義是普世價值，也是檢察官的天職，不願見到真凶因為跨境藩籬的隔閡而逍遙法外，希望香港政府能回應士檢提出的司法互助請求，讓犯嫌能在法庭受到有效的追訴及公平的審判，以撫平死者家屬受創的心靈。

(中時 )