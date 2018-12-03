不向謊言低頭！吳音寧誓從土地出發 網友揭黑歷史打臉

2018年12月03日 16:49 中時電子報 戴安瑋

吳音寧失業第1天回到老家，打著赤腳跟媒體對話，看起來開心自在。（圖／翻攝中時電子報臉書）

吳衰寧在臉書上發文。翻攝吳音寧臉書

北農上周董事會通過總經理吳音寧解職案後，吳音寧今於臉書發文表示，「我回到溪州了，將從土地出發，不向謊言低頭，尤其不向強勢的造謠低頭，咱繼續做伙打拼」。對此，網友在ptt上留言表示，「文青當主管的典範」、「要怪就怪自己和自己人啦,她是被自己人拉到檯面上見光死」。

民進黨大選落敗，吳音寧被視頭號戰犯，讓民進黨輸掉深綠的農業縣市，農委會更於上周在北農董事會上提案，並以全數通過的方式，解聘吳音寧。吳音寧回到溪州老家後，今在臉書上，做了以上表示。

她說，「收到很多的關心、支持、加油、打氣，謝謝你們」、「我回到溪州了，將從土地出發，不向謊言低頭，尤其不向強勢的造謠低頭，咱繼續做伙打拼」。支持她的粉絲也紛留言為她加油、打氣。

不過，有網友在ptt上發文說，「她（吳音寧）本來就只是替死鬼 主要問題不在她身上」、「替死鬼是一回事，但她確實能力不足，不值250萬」、「只是剛好她的個性怪惹到柯p，DPP（民進黨）為了白綠合作只好砍了作戲」、「她就白目，人家請她出席議會硬頸不出席」、「主要問題就是在她身上，菜價暴跌，亂搞北農改建計畫」。

還有網友說，「哈哈哈怪東怪西就是怪不到DPP身上」、「我還是好奇她姿態搞成這樣的自信是哪裡來的」、「文青當主管的典範」。

(中時電子報)