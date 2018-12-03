助不老高手 市府建中高齡人才資料庫

2018年12月03日 16:54 中時 盧金足

台中市政府今年首次推動「中高齡人才分級資料庫」，彙集各行業具豐富經驗或職能技術熟練的退休者，建立「不老高手及白金職人專區」，目前已有近250名中高齡人才資料，提供企業有相關專業人力需求時運用，希望協助企業即時精準找到中高齡人才，填補產業人力缺口，增加中高齡求職者就業機會。

台中市府勞工局長黃荷婷表示，台灣步入高齡化社會，勞動人口迅速銳減，自2016年起，台灣勞動人口以每年約18萬人的速度逐年降低，市府積極規畫讓中高齡人才重返職場。

今年首推「不老高手」招募專案，與台中市各工業區廠商協進會及五大總工會合作，透過各類企業及民間團體，推薦航太科技、營建工程、金融流通、觀光休閒等產業具豐富經驗或職能技術熟練的退休者、技職達人擔任「不老高手」，提供企業有專業人力需求時運用，或擔任職場業師，前往中市各區或學校團體進行經驗交流，讓不老高手們退而不休，協助在地產業蓬勃發展。

台中市就業服務處長傅晶如指出，企業常反映優秀人才難尋、留住人才更難，市府特別針對台中市中高齡求職者資料進行盤點，透過就業服務員篩選把關，一對一針對求職者專長、證照及相關工作經歷進行訪談，建立「白金職人專區」，並紀錄其訪談簡介，提供企業更可靠、有效的人才資料庫，其中不乏外語能力優異、具備多年特定領域專長或認真踏實的基層工作者等優秀人才。

傅晶如說，中高齡求職者通常擁有較豐富的社會經驗、較高的抗壓性及責任心等，如過企業能將中高齡人力資源運用得當，將可讓擁有專業能力的中高齡人力繼續貢獻所長，進而為企業創造更多價值。

就業服務處表示，不老高手及白金職人專區已在「大台中人力資源網」開放使用，歡迎各企業、民間團體及學校機構多加運用，讓中高齡智慧再傳承。

(中時 )