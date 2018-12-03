挪威神盾艦沉沒檢討：艦員錯認油輪當成陸地

英斯塔德號艦尾受損，卻完全無法阻止浸水，已完全沉沒。(圖/路透社)

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中時電子報

11月8日，挪威海軍英斯塔德號(KMN Helge Ingstad)神盾巡防艦與馬爾他級油輪Sola TS相撞而沉没。初步的調查認為，英斯塔德號的損管機制有問題，水密效果不佳，而且挪威海軍的四艘姊妹艦都可能有同樣的缺陷。另外人員應變也出了大錯，艦員雖然一直聽到油輪方面的警告，但是他們卻錯把油輪當成不會動的陸地目標。

防衛新聞(Defense News)報導，挪威事故調查委員會發布了該報告的初步版本，先提到為什麼英斯塔德號在受損後幾小時內最終完全滅頂。報告中寫道，英斯塔德的受損點是在艦尾，當時艦員的初步評估是，一些船員宿舍、船尾發電機房和儲藏室會進水，但只要水密效果好，就不會擴大災情，英斯塔德號應該可以存活。

但是後來的發展完全出乎意料，即使水密門已關閉，但是機組員開始看到海水從螺旋槳軸的間隙中湧入齒輪室，在齒輪室失守後蔓入機艙。

現代船艦都是由艦尾的螺旋槳打水推進的，因此螺旋槳軸必須通過牆上的水密開口，穿過多個工程艙間，這些開口必須能防水，因此會使用油封與橡膠等特殊材質，這些部件稱為「填料箱」(stuffing boxes)，當水試圖通過時，填料箱應該會收緊防止進水。

然而，英斯塔德號的填料箱在撞擊時受損，沒有按設計運作，它無法攔住海水滲入。報告指出。「填料箱失靈，意味著海水可以長驅直入到齒輪室，終於使英斯塔德號沉沒。」更糟的是，其他四艘南森級巡防可能艦也有類似問題。

由於南森級是委託西班牙造船廠製作，調查委員會將詢問西班牙方面瞭解情況。

至於撞船事故本身，調查委員會也發現人為因素，首先，英斯塔德當時航速17節，對於夜間航行與接近陸地的情況，這船速顯得過快了些；而更致命的錯誤是，艦員誤以為Sola號油輪是陸地上的燈光，當Sola號不斷要求英斯塔德趕緊迴避時，英斯塔德的值班員還在尋找航道上的其他船支，當他們意識到「陸地燈光」就是油輪時，已經為時已晚。

(中時電子報)

文章來源：Early report blames confused watchstanders, possible design flaws for Norway’s sunken frigate

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