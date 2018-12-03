偷車換車牌躲查緝　還是不敵警察鷹眼

台中市南屯派出所員警，循線掌握失竊車輛位置，經埋伏守候，終於等到偷車賊，一擁而上，將趙男壓制在地上。（黃國峰翻攝）

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台中市南屯派出所員警，偵辦小貨車竊案，在趙男身上查獲變造車牌、作案用鑰匙、作案工具、安非他命吸食器等。（黃國峰翻攝）

小貨車被偷，台中市警局第四分局南屯派出所受理報案，調出監視錄影帶，發現小貨車駛離附近路口就「蒸發」不見了，經員警抽絲剝繭，原來竊嫌中途更換車牌，經檢視了近百支監視器後，發現貨車最後停在梧棲，副所長邱量虔帶領同仁前往埋伏，終於逮補前來取車的46歲趙男。

日前停放於南屯區環中路四段的一部小貨車失蹤了，員警調閱監視器，發現小貨車遭一名男子開走，但駛離附近路口即消失不見，經員警比對小貨車各種特徵，詳查竊嫌可能逃逸路線，發現原來竊賊變換車牌，意圖掩人耳目，經檢視了近百支監視器後，發現小貨車最後停於梧棲自強路口。

南屯所副所長邱量虔立即帶領巡佐陳逸峰、警員陳森騰，前往埋伏，約1小時後，一名與監視器中竊嫌特徵相似的趙男前來取車，員警立即上前逮補，將他壓制在地上。趙男坦承偷車不諱，並於車上查獲變造車牌2面、隨身包包內查獲作案用鑰匙1支、六角板手1支、失竊車牌1面及含有安非他命殘渣的吸食器1組。

趙男表示，因收入不穩定，於是偷車當作代步使用，為了躲避查緝，還換上變造車牌，意圖增加辨識難度，沒想到還是栽在員警手上。警詢後依竊盜罪、偽造文書罪及違反毒品危害防制條例將全案移送台中地檢署偵辦。

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(中時 )

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