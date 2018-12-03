網紅打卡必備美食！開丼全新比臉大「暴龍肋排丼」視覺感爆表

2018年12月03日 16:59 中時 徐力剛

大份量美食「暴龍肋排丼」晉升網美打卡必備餐點，售價420元／碗。（徐力剛攝）

「蒲燒鰻魚玉子丼」精選新鮮鰻魚為食材，售價390元／碗。（徐力剛攝）

肉肉控福音，「燒肉片」餐點加價100元，肉量增加2倍。（徐力剛攝）

拜智慧型裝置發達之賜，年輕人用餐手機先食已是常態，日式丼飯「開丼」看準年輕人打卡風潮，打造比臉大暴龍肋排丼、三天王雞丼及蒲燒鰻魚玉子丼等美饌，12月4日全台門市同步販售，掀起打卡新熱潮。

全新餐點「暴龍肋排丼」以美式餐廳碳烤豬肋排為靈感發想，厚實豬肋排表面塗抹BBQ醬煙燻燒烤，剛出爐熱騰騰白飯鋪上兩大支豬肋排，宛如暴龍骨視覺震撼感，搭配半熟溫泉蛋點綴，品嘗前將蛋黃弄破，鹹中帶甜肋排蘸佐些許蛋液享用，別有一番滋味，丼飯誇張外型成為網美最愛打卡餐點之一。

「蒲燒鰻魚玉子丼」嚴選新鮮鰻魚入饌，以關東先蒸後烤方式料理，經攝氏270度高溫燒烤6分鐘後，外層涮上特製醬汁提味，魚肉軟嫩不柴，讓人愈吃愈上癮，餐點附贈的鰻魚玉子燒，鬆軟雞蛋包裹鰻魚，初嚐淡淡甜味繚繞舌尖，後勁充滿大海滋味。另道「三天王雞丼」雞腿塗上滿滿秘制照燒醬燒烤上色，肉質Q彈帶勁，令人回味無窮。

杰立餐飲執行長楊哲瑋分享，開丼自2013年成立以來，保持定期展店計畫，目標每一季可開設一間新店，目前全台門市共15間，平均客單價落在300元上下。楊哲瑋進一步分享，開丼客群鎖定想吃肉，但又不想花大錢的消費族群，主打一個人也能品嘗同等美味，如提供橫隔膜等高檔食材入饌，帶給饕客全新味覺感動。

好康再加碼，店內「燒肉片」系列餐點推出超大碗份量，加價100元享肉量增加至200%，大口吃肉好滿足。

(中時 )