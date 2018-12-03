盧秀燕拜會中華奧會 獲支持復辦東亞青運

2018年12月03日 17:05 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

台中市長當選人盧秀燕，日前表達要申請復辦東亞青運的計畫，今天她和隨行人員拜會中華奧會，對於恢復辦理東亞青運，中華奧會主席林鴻道表達一本初衷的正面態度，盧秀燕也於會中提到，選舉結果顯示了台中人對於東亞青運恢復舉辦的期盼，希望中華奧會能轉達此訊息與東亞奧林匹克委員會協會(EAOC)，獲得林鴻道承諾會據實傳達給EAOC。

會中林鴻道建議，盧秀燕上任後首要之務，是將現有各方資源，以東亞青運的規格做詳細盤點，畢竟大型國際賽牽涉的主、客觀因素相當多，盧秀燕需要有盤了解與準備，並且要成功舉辦奧會體系的運動會，中央和地方政府及中華奧會的配合、支援缺一不可。

東亞青運是史上第一屆、台中市第一次舉辦綜合性的大型國際體育賽事，更是我國首次舉辦奧運體系的運動會，先前因為東京奧運正名公投，在今年7月於中國大陸主導的東亞奧會執委會遭投票取消，盧秀燕當選台中市長後，積極尋求復辦的可能。

中華奧會表示，支持台中市主辦東亞青運，是奧會的一貫態度，樂見新任台中市長盧秀燕的期盼，在眾人共同努力下能實現，希望東亞青運由台中市恢復主辦，在中央政府、未來的台中市政府以及中華奧會的共同努力下能曙光再現，為青年選手提供一生只有一次的寶貴機會。

(中時電子報)