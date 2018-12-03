ALLN帶妳出國趣 遠航12月起受理國際線機票兌換

遠航12月起受理ALLN幣兌換國際線機票。圖：遠航提供

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ALLN幣宣傳海報。圖：遠航提供

遠東航空自今年8月1日起推出30枚Airline and Life Networking Token/ALLN幣（以下簡稱ALLN）兌換國內線機票的活動，不僅為國內航空業創舉，也讓遠東航空成功推動航空區塊鏈之應用。由於反應熱烈，自12月起16枚即可換國內線機票，遠航更加碼推出國際線機票兌換機制，讓ALLN幣帶妳出國去!

遠東航空發言人盧紀融副總表示，隨著區塊鏈應用趨勢的普及發展，旅客對ALLN幣兌換機票活動反應熱烈，為回應旅客的需求，特別推出歲末大放送，12月開始新增50枚起可兌換國際航線機票之機制，國內航線機票則由原來30枚調降至16枚(離島居民為15枚)，產品更多元，兌換更優惠，相關辦法請參考遠東航空官方網站說明。

遠航長期經營國內金門及澎湖之離島航線市場，近年來除福州、廈門、合肥、太原及天津等兩岸航線外，也積極開拓日本新潟、韓國濟州及越南峴港等東北亞及東南亞之國際定期航點，以上各航點每週各有2-4個航班，國際線機票兌換請洽遠行旅行社，歡迎多加利用。

這次與遠東航空合作之ALLN專案經理表示「擁有ALLN點石成金，實際應用深得妳心」為ALLN努力的方向，目前除與遠東航空合作機票兌換外，樺福集團相關企業遠行旅行社及樺舍商旅高雄館亦可以ALLN兌換住宿及旅遊行程，同時至12月25日前還可參加免費抽50枚的「ALLN ALLN亮晶晶，註冊就抽好運」活動，歡迎加入ALLN官方臉書及Line帳號就不會錯過任何好康，也期盼有興趣合作的企業能一同加入，共同打造ALLN專屬的完美機能生活圈！

(工商 )

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