派出所驚現瀑布！　3D山水畫作太逼真

基隆市警局第三分局百福派出所前設計了一道3D彩繪的「泰安瀑布」，成為有趣的「特色派出所」，吸引民眾前來拍照打卡。（張穎齊翻攝）

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基隆市警局第三分局百福派出所前設計了一道3D彩繪的「泰安瀑布」，成為有趣的「特色派出所」，連市警局長黃明昭（右）也到場拍照留念。（張穎齊翻攝）

這間派出所有夠「潮」！基隆市警局為提升警察機關正面印象，整合在地景觀，在第三分局百福派出所前設計一道3D彩繪的「泰安瀑布」，成為試辦的「特色派出所」，但尚未完工前，就已經被眼尖的民眾發現，紛紛到現場拍照打卡，警方對此感到十分肯定，希望藉此拉近警民距離。

警方指出，基隆市共有4個分局，每間分局都會推出1間特色派出所，其中一分局的忠二派出所已結合了「慶安宮」特色，二分局的八斗子派出所前方也已經有2座大型變形金剛，三分局的百福派出所則推出泰安瀑布的山水畫作，四分局的大武崙派出所則將會有1座大型電視牆。

警方表示，「特色派出所」規畫重點在百福派出所正面階梯及停車格的空間，以泰安瀑布景色為主題，採3D彩繪藝術方式呈現，希望融合在地人文景觀特色後，可以跳脫一般派出所嚴肅外觀，拉近警民距離。

警方說明，施作現場一開始平淡無奇，但雛型漸成後，立即吸引過往民眾注目，一時間引來許多觀眾紛紛駐足拍照留念，並上傳社群網絡分享，甚至還因為太過逼真，一時有民眾「繞道而行」、不敢靠近，讓這項彩繪工程「未演先轟動」，形成熱門打卡景點。

基隆市第三分局長陳瑞基表示，特色派出所預定於4日完工，屆時將設置QR Code供大眾打卡，也竭誠歡迎社會各界人士，到場體驗3D彩繪的視覺效果，讓樂趣可以回味無窮。

(中時 )

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