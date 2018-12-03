2018十大娛樂名人 她沉寂8年走紅 踹下范冰冰奪冠

2018年12月03日 17:10 中時電子報 吳玫穎

大選前掀韓流、人氣攀升的高雄市長當選人「韓國瑜」位居十大新聞人物榜首 (Yahoo奇摩提供)

知名入口網站Yahoo奇摩今(3號)公佈2018年跨裝置年度十大排行榜，包括「十大新聞事件」、「十大新聞人物」與「十大娛樂名人」。綜觀今年榜單，國內外政治議題持續發酵，從中美貿易戰到年底九合一大選合併公投，持續推升網友熱搜政治人物及牽動民生政策的相關新聞。2018年超夯宮鬥劇再掀追劇潮，捧紅劇中演員，甚至勝過因逃稅案挨罰40億天價罰鍰的范冰冰。

2018年十大娛樂名人出爐，《延禧攻略》及《如懿傳》收視亮眼，捧紅劇中演員，也讓「吳謹言」、「張鈞甯」強勢入榜，攻佔第1、3名；而爆出陰陽合同逃稅風波神隱多時的范爺「范冰冰」則位居第2名。一改前幾年韓劇當道趨勢，2018年韓星僅由《金秘書為何那樣》主演「朴敘俊」一人搶入榜中。

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2018年十大新聞事件，「九合一選舉開票」史上最久、邊開票邊投票爭議度爆棚，搶下年度新聞事件冠軍；天災人禍引關注，「普悠瑪翻覆意外」、「花蓮強震雲翠大樓倒塌」上榜。

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最後2018年十大新聞人物，政治人物成絕對焦點，共搶佔8名席次！大選前掀起一股韓流、人氣不斷攀升的高雄市長當選人「韓國瑜」位居榜首；身陷拔「管」風波的「管中閔」、驚險當選連任台北市長的柯P「柯文哲」、被譏「250萬實習生」的前北農總經理「吳音寧」亦榜上有名，分別名列第3、5、7名。

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註：以上排行榜為2018年1月1日至11月30日關鍵字搜尋量及編輯投票綜合加權排行。

(中時電子報)