昔日混血男神崩壞？57歲費翔近況曝光

57歲藝人費翔當年是少女間的偶像，近期近況曝光。（圖／翻攝自費翔微博）

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中時電子報
／綜合報導

57歲藝人費翔近況曝光，卻令網友跌破眼鏡！先前屢屢傳出台美混血的費翔近年屢有老態傳出，更有被拍到爆肥雙下巴照片，沒想到近日他曬出近照，台美混血的他，依舊超帥保有男神風貌，甚至在今年初還有一張泳裝照，露出結實身材，讓網友都驚呆：「到底誰說他爆肥！」。

台美混血的費翔長相帥氣，是唯一跨足華語歌壇跟百老匯的歌手。（圖／翻攝自費翔微博）

費翔1980年代在台灣出道後走紅，俊俏的外表當時風靡不少少女，連主持人陶晶瑩都是他的小粉絲，他也是第一位台灣歌手唱進央視春晚的藝人，隨後更到美國百老匯表演，成為唯一一位跨足華語歌壇與美國百老匯音樂劇的歌手。

費翔近日上傳這張自拍照，表示自己近期在拍電影，依舊帥度不減。（圖／翻攝自費翔微博）

久久沒在台灣露面的他，屢屢傳出他身材走樣的消息，近日費翔上傳一張「超近自拍」在微博上，不只告訴大家最近的他正在拍電影，從自拍上也讓大家看到蓄鬍的他依舊帥氣，絲毫沒有走鐘的感覺。

年初他也在微博秀出好身材，令人訝異這是57歲的身材嗎？！（圖／翻攝自費翔微博）

今年初費翔更上傳度假照片，當中有一張泳裝照，他露出身材讓網友超級驚訝，「這大胸肌是50歲以上的阿伯身材嗎？！」、「太不科學」、「叫我爸打掉重練」、「57歲比27歲身材還好？」。

(中時電子報)

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