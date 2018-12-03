明道中學國中生自組4公斤機器人擊敗18公斤怪獸

明道中學6名國中生，自主報名參加「豐泰文教盃全國機器人創作大賽」，賽前對機器人做最後的調整。（黃國峰翻攝）

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明道中學6名國中生（左），設計出4公斤的機器人，參加「豐泰文教盃全國機器人創作大賽」，比賽時，要把對手推出這樣的場地。（黃國峰翻攝）
明道中學6名國中生，自主報名參加「豐泰文教盃全國機器人創作大賽」，獲得銀牌。（黃國峰翻攝）

明道中學6位國中生，自己主動報名參加「豐泰文教盃全國機器人創作大賽」，且跨年齡參加「高中擂台挑戰組」，最後竟以４公斤的機器人，擊倒18公斤的機器對手，可謂小蝦米擊倒大鯨魚，拿下銀牌佳績，讓同學們都很興奮，也希望有興趣的同學能一起組隊參加。

明道中學指出「豐泰文教盃全國機器人創作大賽」今年邁入第4屆，比賽規則是兩隊對戰隊伍需在２分鐘內想辦法將對手推出360X360公分的擂台，或是在時間內最靠近中央位置則獲勝。而機器人重量限制於20公斤內，但不限制馬達數量及動力大小。這次同學的機器人重量僅有４公斤，竟可以在循環賽中擊敗體重大於4倍，18公斤的對手。同學們表示，是靠操作技巧和戰略，讓對方騎上我隊的耙子斜坡而翻車，成功晉級。

此次比賽由明道中學國際部9年級王懷御同學發起，召集張詔翔、洪羽廷、吳承儒、楊昕叡、邱冠綸等6位同學，共同合作完成。王懷御表示，當初完全沒經驗，但上網看過一些影片，覺得很有趣，於是找來同學一起來試試。從報名、找資料、設計、採買、組裝等，都是經由不斷的嘗試、錯誤而得到寶貴的經驗，甚至在比賽前夕還因為買錯電池，機器人一直動不了，沒想到最後還獲得銀牌，經驗難得。

同學們都表示，雖然經驗不足，經由不斷的找資料、克服困難，最後硬著頭皮上場，這回憶很可貴，將集結更多對機器電路有興趣的同學，並請教指導老師，為下次競賽作準備！

(中時 )

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