獲頒當選證書 林右昌：加倍努力讓基隆蛻變

2018年12月03日 17:37 中時 張穎齊

民進黨基隆市長林右昌（右）成功連任，與中央選舉委員會委員林瓊珠（左）談天說地。（基隆市政府提供）

民進黨基隆市長林右昌今年以10萬2167票、得票率54.14％連任成功，不僅刷新基隆市長選舉史上最高票，也成為首位在基隆連任的民進黨籍市長。選委會今（3）日下午頒發「基隆市第18屆市長當選人當選證書」給林右昌，林也對此表示，未來4年會加倍努力，讓市民見證到基隆的蛻變。

中央選舉委員會委員林瓊珠今日下午在基隆市選委會主任委員林永發等人陪同下，到市府頒發第18屆基隆市長當選證書給連任成功的林右昌，林右昌除感謝所有市民的支持，也表示未來4年的任期內，會讓市民更快看到基隆市的蛻變。

林右昌說，連任當選首先要感謝所有基隆市民的認同及支持，當選後的責任更重，基隆過去4年已經累積很好的基礎，未來4年要加倍努力，期待基隆府會及市民朋友都能夠跟他一起合作努力，希望能加速進步的腳步，過去基隆已經落後太多，現在唯有加速趕上。

林右昌強調，過去4年間已經大致奠定了基礎工作，現在預算已經到位，計畫跟規畫也已經完成，接下來4年會拿出執行力加速推動，相信未來4年能更快看到基隆市的蛻變，過去向大家報告的市政計畫，在未來4年將會逐步展現在市民眼前。

林右昌說，他身為連任的市長，所有的政策與市政工作都會延續推動，眼前的要務就是務實、踏實地推展市政，包括副市長及局處首長都會繼續與他配合努力，至於懸缺的文化局長會在盡快在25日就職前，找到適當的人選，一起為市民打拚。

(中時 )