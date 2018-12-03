人生短短幾個秋 台積電帶高中生寫書法玩創意

2018年12月03日 17:59 中時 李欣恬 、 季志翔

板橋高中學生李恩詞寫下熱門漫畫《ONE PIECE》（海賊王）名稱，作為題字內容。（李欣恬攝）

台積電文教基金會深入校園推廣書法藝術，帶領學子發揮創意，以書法為書衣題字。（李欣恬攝）

台積電文教基金會深入校園推廣書法藝術，帶領學子發揮創意，以書法為書衣題字。（李欣恬攝）

台積電文教基金會深入校園推廣書法藝術，帶領學子發揮創意，以書法為書衣題字。圖為青年藝術家張品慈示範題字。（李欣恬攝）

為推廣書法藝術之美，台積電文教基金會不僅長年舉辦青年書法暨篆刻大賞，同時也深入校園、社區舉辦書法相關多元活動，今（3）日在板橋高中，特別邀請青年藝術家張品慈帶領「寫讀書法，做自己的書衣」工作坊，一群青年學子提筆寫下心有所感的字句，為自己打造獨一無二的書衣，讓書法融入生活中，連近日火紅的流行語「人生短短幾個秋」，也被學生納入使用。

張品慈本身也是板橋高中校友，同時也是第9屆篆刻大賞得主，平時在高中校園推動漢字書畫教育，她以生動有趣的方式介紹書法藝術，和青年學子分享書法其實就在生活中，「像是周圍的知名景點林家花園、火紅的清宮劇《延禧攻略》、連續劇《娘家》，路上常看到的『鬍鬚張』、『鼎泰豐』等店家招牌，都是特別請書法家題字，使其有獨一無二的風格和特色。」

在課堂上張品慈帶領學生，挑選自己心有所感的字句，寫在書衣上，並鼓勵學生寫書法、做創作不必拘泥，「沒有標準答案，只管寫出自己的風格和特色來，構圖也可以依照自己的想法變化。」

在張品慈的帶領之下，學子們紛紛將自己的生活、現下流行文化元素融入作品裡，其中學生師欣葳選定「人生短短幾個秋」作為書衣的題字，她表示這是最近最為流行的字句，並打算以楓葉圖案作為字體旁邊的裝飾；學生陳凱欣則是寫下「像老鷹等待逆風」，她表示，這是在教會裡聽到牧師說的話，寫下來作為人生的提醒；學生許貝聿則是構思寫下「怪人」二字，表現青春時期的狀態。

另外也有學生李旻叡，他把從網路上找到的句子「有輸過，沒怕過，屁孩回頭必有緣由，不是惱衝就是送頭」，作為玩遊戲的心得；還有學生鄧宇傑寫下「百戰百勝」，作為人生座右銘；同時還有學生李恩詞，他直接寫下自己最喜歡的漫畫《ONE PIECE》（海賊王）名稱，並表示：「這是我人生第一次把喜歡的漫畫和書法作結合，我不會把這當作書衣，而是會當作藝術品保留起來。」

今年台積電青年書法暨篆刻大賞也開始報名，於12月10日截止，詳情可上官網查詢。

(中時 )