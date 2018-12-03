罹罕病輪椅人生逾20年 輾轉確診術後終能行走

王小姐（右3）罹患「脊髓牽扯症候群」，經亞大附醫手術治療，3日終於可自在地邁開步伐現身記者會場。（陳淑芬攝）

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今年31歲的王小姐在5歲時突然雙腿痛、下半身失去知覺，遍訪各大醫院，卻找不出病因，陷入長達20多年大小便失禁及疼痛夢魘，她跨海諮詢獲得西班牙某醫學研究中心評估回覆，可能罹患罕見的「脊髓牽扯症候群」。王小姐至亞大附醫就診，經神經外科主任林志隆手術治療，3日終於可自在地邁開步伐現身記者會場，她感動地說：「彷彿重新找回失去的雙腳，謝謝醫師！」

王小姐20多年的漫長就醫過程，束手無策還找過坊間針灸，竟導致小便失禁、嚴重便秘。她多年來與疾病和平共存，並赴加拿大唸書。大學畢業回台，症狀稍稍改善，但3年前又因腿疼而睡眠品質差、出現尿失禁症狀，跑遍多家醫學中心仍無解。

北部某醫院醫師在今年7月中旬診斷可能與「脊髓牽扯症候群」有關，王小姐積極諮詢海外醫療機構，西班牙某醫學研究中心回信評估罹患「脊髓牽扯症候群」（Tethered Cord Syndrome）可能性極高，王小姐到亞大醫院神經外科主任林志隆求診，經確診。

林志隆表示，「脊髓牽扯症候群」極為罕見，他從醫20多年來遇不到10例，此症為脊髓末端先天性異常，當生長較快的外部「脊柱」，與內部生長較慢的「脊髓」相互拉扯時，會出現雙腳無力、下肢僵硬、大小便失禁等症狀，透過手術阻止疾病惡化及神經損傷。

王小姐原只能靠拐杖及輪椅行動，術後，疼痛感消失、

雙下肢體張力減少可以站立及行走、對大小便有感覺，未來需長期肢體及泌尿復健訓練及神經功能追蹤。她現身記者會，希望讓更多人知道她對抗病魔的過程，也為病友加油打氣，建議「以後別再走冤枉路了」。

(中時 )

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