18小時查獲3陸船越界 近噸不法漁獲海拋

2018年12月03日 17:40 中時 陳淑娥

3艘大陸漁船越界捕魚遭查獲，船長等22人遭押返台中港隊部碼頭偵辦。（陳淑娥翻攝）

大陸漁船非法闖我海域捕魚18小時連3起！台中海巡隊等單位2、3日於台中港外，先後查獲3艘大陸漁船越界捕魚，押回3名船長等22人，並將近噸不法漁獲海拋；由於時值大陸非洲豬瘟橫行，清艙後雖未發現豬肉等製品，仍通報農委會防檢局至碼頭進行消毒。

台中海巡隊於2日18時許、3日12時許，於台中港外36浬、44浬處，先後發現2艘大陸漁船越界捕魚，旋即強靠登檢取締，經登檢確認船艙有蔡姓船長等8人、漁獲600公斤，以及莊姓船長等7人、漁獲200公斤。

3日12時許，中部地區機動海巡隊金門艦於台中港西外46浬處，發現1艘越界陸船違規作業，經登檢後發現船上計有張姓船長等7人、非法漁貨100公斤。

台中海巡隊指出，3艘漁船違規作業，不法漁獲分別為600公斤、200斤及100斤，依法實施海拋近頓漁獲，並依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，將22人押返台中港隊部碼頭偵辦。

由於時值大陸非洲豬瘟橫行，3艘大陸籍漁船經清艙，雖未發現豬肉等其他製品，仍依規定通報行政院農委會動植物防疫檢疫局派員至碼頭，實施全面消毒工作，以防疫病境外移入。

(中時 )