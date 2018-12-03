日本F-15J將要大升級 攜彈量加倍達到18枚

日本的F-15J已服役近40年，將會有先進化的大升級。(圖/航空自衛隊)

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中時電子報

日本防衛省的官員證實，他們將會加入波音公司提供的先進F-15升級方案，將使日本服役近40年，已逐漸老舊的F-15J，搖身一變成為有著先進雷達，載彈量達到18枚的「飛彈卡車」。

防衛新聞(Defense News)報導，日本在1980年代初期，透過授權生產的方式，三菱重工生產213架F-15J/DJ戰機。而南韓、新加坡遲至21世紀以後才得到F-15。不過也因為日本的F-15取得較早，所以用現在眼光來看，只能防空攔截的F-15J，性能過於單一，很有升級的必要。

日本防衛省防衛政策局官員宇野茂行(Shigeyuki Uno)表示，日本將會在下一個財政年度的預算中，要求8900萬美元，用以升級航空自衛隊的兩架F-15J / DJ戰機，做為升級計劃的原型。

波音的先進F-15，更換新式主翼，在外側又安裝一套掛架，使飛彈攜帶量達到18枚。(圖/波音)

波音公司在11月30日閉幕的日本國際航太展覽會上，曾展示「先進F-15」的概念模型，最大的改變就是武器攜帶量，從原本的8枚，增加到18枚空對空飛彈，如此數量已無出其右，因此被軍事迷稱為「飛彈卡車」。

除武器增加以外，升級案也會更新電子戰設備，以應對鄰國空軍增加的實力，也可能修改程式，使這批F-15能加掛AGM-158聯合遠攻打擊飛彈。

宇野還確認F-15J的雷達也會升級，但是沒有提到會改進成什麼雷達，一般認為，改成相控陣列式雷達(AESA)是必要的，因為波音公司已經提出AN / APG-63（V）3型AESA雷達，它的性能與F-22的 APG-77相當。

(中時電子報)

文章來源：US government, Boeing to help Japan upgrade missile, electronic warfare capabilities for F-15 jets

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