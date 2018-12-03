文創設計火花不斷 台灣客家文化館創意新體驗

台灣客家文化館環境教育課程搭配手作體驗，民眾反應熱烈名額旋即秒殺，目前採團體平日預約制，需於來館2周前電話預約。（巫靜婷翻攝）

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巫靜婷
台灣客家文化館近日推出3款文創手作體驗，分別為文創HAKKA提袋、火旁龍風鈴及石虎旋風車，將客家特色融入文創概念，使民眾學習保育知識外，再發揚客家精神。（巫靜婷翻攝）
藉由手作體驗激盪創意火花，民眾除學習傳統客家文化與環境保護知識，更能了解文化保存的重要和環境永續之不易。（巫靜婷翻攝）

客委會客家文化發展中心台灣客家文化館為提升館內多元體驗，陸續舉辦環境教育課程搭配文創手作體驗，推出「文創HAKKA提袋」、「火旁龍風鈴」及「石虎旋風車」等，將客家特色融入文創概念，使民眾邊學習保育知識，邊親近地方特色及環保意涵。

台灣客家文化館以豐富多元的展覽與互動式設計，引導民眾了解客家文化，近日更集思發想推出3款文創手作體驗，展現豐沛的客家文創實力，文創HAKKA提袋設計共有16種圖案，包含油紙傘、客家藍衫、伯公信仰、八音、新丁粄、擂茶等。

火旁龍風鈴以客家族群特有的元宵節慶活動「火旁」龍為設計，有迎春納福之意，龍飛進屋子更有帶來好運的象徵。石虎旋風車則以苗栗淺山丘陵為發想，搭配瀕臨絕種的客庄好鄰居石虎為設計，希望藉由手作過程，民眾不僅能學習保育知識，還可發揚客家文化。

客發中心主任何金樑表示，藉由不同體驗激盪創意火花，除能學習傳統客家文化與環境保護知識，透過親身體驗、遊戲等方式更能將文化深植人心，並理解其保存的重要和環境永續之不易。

台灣客家文化館指出，課程均以機關團體為單位採平日預約制，一般民眾若想參加可上官網查詢最新課程資訊，目前確定明年1月除19日外，每逢星期五、六將舉辦石虎旋風車課程，開放電話與現場限額報名，詳情資訊可撥打037－985558轉507、505洽詢。

(中時 )

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