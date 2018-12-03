棒球》翻譯「放生」 旅外小將鄧愷威英文進步多

鄧愷威(左起)、李晟綱、宋文華、林凱威、劉家誠、胡智為。(TutorABC提供)

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中時電子報
／綜合報導

線上英語家教TutorABC今天舉辦「即燃力，就是即戰力」MLB旅美球員分享會，邀請國立體育大學旅外棒球小將鄧愷威、林凱威、宋文華以及國體棒球隊選手劉家誠、世大運跆拳道品勢金牌選手李晟綱等人分享透過真人線上科技教育平台學習英語的成果。

效力明尼蘇達雙城小聯盟球隊的鄧愷威透露，一周有3天會上英文課，早上練球結束後，下午會撥1小時學英文，由於科技線上教學有別於傳統教室的學習方式，因此他在聽力和對話方面進步比較多。

鄧愷威還分享一個英文快速進步的趣事，剛開始去美國時，春訓期間和學長胡智為、林子偉吃飯時，胡智為就提醒他不要太過於依賴翻譯，「所我就跟我的翻譯說，如果隊友找我出去，盡量不要跟、『放生』我，我的英文會進步的比較快， 後來真的隊友邀我出去吃飯時，翻譯就會推說他肚子痛不能去，讓我自己去和隊友吃飯。」

每週上課3堂，上了超過30堂課的鄧愷威補充，因為更敢講，自己已能用英語與隊友交談，或在當地用英語點餐。

也出席了分享會的旅美球星胡智為，以體大學長與旅美前輩身分出席暢談心得，表示學習語言敢開口講是最重要的，他的經紀公司人員也說，胡智為是現階段旅外球員中少數能以英語回答當地媒體的選手，因此今天胡智為以親身經歷，回應「即燃力」在技術、經驗、外語能力三者間都需持之準備與練習的重要性。

TutorABC營銷總經理黃嘉琦指出，教育科技扮演了選手在外地努力時的後盾後援，讓選手們可以不受時空與師資的限制，藉由線上真人教學與AI技術，隨時隨地都能進行屬於自己的英語進度與程度課程，抓到時間有效練習說英語，是TutorABC的宗旨。

(中時電子報)

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