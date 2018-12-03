葫蘆埤大象溜滑梯 近日整修後再開放

2018年12月03日 18:31 中時 劉秀芬

官田葫蘆埤畔大象溜滑梯前方就是葫蘆埤，有民眾擔心衝太快會衝進湖裡。（劉秀芬攝）

11月中起，官田葫蘆埤畔2層樓高的大象溜滑梯開放使用，成為當地旅遊新亮點，但因從溜滑梯高處俯衝下來，雖有兩階段滑行，但速度仍快，有民眾反應會衝出軟地墊緩衝區，亦傳出有人受傷，台南市觀光局3日緊急雇工開始整修，溜滑梯近日暫停開放。

台南政府觀光旅遊局表示，葫蘆埤溜滑梯從大象的意象做發想，以簡潔的線條及樸素的材質來設計，11月初通過國家標準安全檢驗合格，兩道溜滑梯一高一低，最高處有5.5公尺高，登上滑梯平台可一覽葫蘆埤湖光美景。

滑梯周邊地墊則採用兒童遊戲場相關安全標準進行設計，並經中華民國國家標準CNS12642「公共兒童遊戲場設備」及CNS12643「遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法」現地檢驗合格。但有民眾反應緩衝地墊區太短，會衝到人行步道上，還傳出有人受傷；亦有民眾擔心不小心會直接衝進前方葫蘆埤。

觀光局從善如流，地墊區3日已發包動工加大區域，大象溜滑梯近日暫停開放，希望趕在星期五前完工，但旁邊仍有一處小型彩色溜滑梯仍可供可朋友玩耍。湖邊護欄部分，也會再擇日勘查討論如何改進。

葫蘆埤自然生態公園有優美秀麗的水域景觀及豐富的水雉生態環境，還有「甘仔店」復古風雜貨舖進駐，廁所整修工程預計12日完工。停車場也正進行整修，屋頂出租給民間業者太陽能種電，還有遮陽功能。以上設施完工後，民眾到葫蘆埤遊玩，就更安全方便了。

(中時 )