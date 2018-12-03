《陪你回家》微電影發表會 看到照顧者的辛酸

2018年12月03日 18:21 中時 葉書宏

新北市政府社會局3日上午舉辦《陪你回家》微電影發表會，導演張志宏（左）本身是位心理諮商師。（葉書宏翻攝）

電影主角歐先生從國小起就開始照顧罹患日本腦炎的二姊，直至二姊白髮蒼蒼。（葉書宏翻攝）

電影主角金洋藉著嗜好口琴紓解壓力。（葉書宏翻攝）

「那時候我幾乎想把她掐死，再去坐牢…」歐先生從國小開始長期照顧腦麻、失智的二姊，數十年過去最終壓力爆發，被醫院通報進入新北市家防中心白絲帶中心學習，導演張志宏將照顧者故事拍成《陪你回家》微電影，讓民眾了解不為人知的辛酸。

新北市政府社會局今（3日）上午舉辦《陪你回家》微電影發表會，邀請張志宏、榮格分析師呂旭亞等專家學者和各方社工座談，希望能扭轉社會大眾對於家暴的刻板印象，鼓勵相對人接受專業的服務。

張志宏表示，希望社會多關照因長期照顧或婚姻引發的家庭暴力問題，而造成家暴的相對人其實內心都有一段不為人知的辛酸和掙扎，如同電影主角說的：「眼淚都是往心裡淌！」

電影主角歐先生從國小起就開始照顧罹患日本腦炎的二姊，直至二姊白髮蒼蒼，家中堆放的幾乎都是二姊的紙尿褲，長期照顧二姊的壓力無人分擔，也因此忽略對家人的照顧，「難道照顧她是我的原罪？」歐某一度想結束二姊的生命，所幸到白絲帶中心學習，才慢慢釋放壓力。

另一位電影主角金洋結婚後，本身從事清潔工作，渴望妻子能煮飯，但妻子卻不願作飯，因生活上的相處細節，導致婚姻暴力，他同樣被通報進入白絲帶學習，藉著嗜好口琴、到海邊當志工撿拾垃圾，逐漸走出陰霾，現在反與離婚的妻子和諧相處。

社會局長張錦麗在觀賞完《陪你回家》後表示，社會需要更多的傾聽者和支持者，讓這些因長期照顧而產生的壓力，或在婚姻中因生活習慣或價值判斷而造成的齟齬，能夠有個抒發或釋放的管道，讓相對人藉由學習重新發現自己、找到力量，防止家庭暴力的再次發生。

新北市家防中心主任許芝綺表示，家庭暴力防治法自民國87年通過後施行，至今已邁入20個年頭，對於家庭暴力防治的宣導、緊急救援等日趨完備，然而對於所謂「相對人」的施暴者，其實才是保護受暴者的關鍵因素，因此市府委託財團法人旭立文教基金會，從100年開始辦理「白絲帶學習中心」。

旭立基金會執行長趙慈慧表示，白絲帶學習中心提供家暴相對人服務，106年專線諮詢共計3,595 人次，今年1至9月已達3240 人次，在白絲帶學習中心服務的個案中，發現許多個案願意接受輔導，進而學習，從中覺察調整自己和家人的互動方式，逐漸走向家庭修復或關係轉化，甚至會協助其他相對人走出風暴。

(中時 )