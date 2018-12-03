台大哲學系前教授王曉波中風 送台大醫院手術

王曉波教授。(圖／本報系資料照片)

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台灣著名法家研究權威、前台大哲學系教授王曉波，今天上午看報紙時發生中風現象，家人立即將他送台大醫院，下午進行手術，完成後送進加護病房，預計在醫院觀察幾天後，再決定是否出院。

王曉波現為世新大學客座教授，同時也是《海峽評論》雜誌總編輯。《海峽評論》總經理方守仁說，王曉波原本就有高血壓的問題，今天早上在家閱報後出現嘔吐等身體不適情況，隨後發生中風現象，在家人陪同下，立刻送往台大醫院檢查治療。

方守仁說，台大醫院在下午時對王曉波進行手術，預計午夜才會結束，之後就送往送往加護病房繼續治療，期望他早日康復。

王曉波1943年出生於大陸江西，母親犧牲於國民黨政府「白色恐怖」，父親曾遭國民黨政府關押，王曉波本人則是1970年代「台大哲學系事件」受害者，一家三代政治犯。

黨外時期，王曉波參與《大學雜誌》與《夏潮》雜誌等陣地，致力於台灣民主運動，並曾參與胡秋原主持之《中華雜誌》，為中國再統一奔走，後與已故作家陳映真等人籌組成立中國統一聯盟，曾任副主席。

1997年台大哲學系事件獲得平反，王曉波回台大哲學系任教，從事法家思想與台灣抗日史研究，著有《台灣抗日五十年》等書。王曉波以中華民國憲法立場，長期反對李登輝時期以來教科書的「皇民化」與「去中國化」，並在馬英九執政期間主持「課綱微調小組」。大陸媒體曾以封面故事，稱王曉波是「台灣統派一面旗幟」。

(中時 )

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