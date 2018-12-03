彰德國中桌球小將陳彥廷、李承恩勇奪單打全國季軍

2018年12月03日 18:20 中時 謝瓊雲

彰德國中陳彥廷（右2）、李承恩(左2)勇奪桌球單打全國第三，校長謝清森（中）和教練陳柏村（左）、張耀駿（右）都與有榮焉。（謝瓊雲攝）

彰化縣大竹國小桌球校隊，這次也同時拿下小五男子組團體賽全國第二，表現令人驚豔；校長柯文吉（右）強調小選手們在校訓練紮實、培訓面向全方位。（謝瓊雲攝）

彰德國中陳彥廷、李承恩兩人，上個月參加第51屆國語日報盃全國國中小桌球錦標賽，並列個人單打第三名，明年將可前進國手選拔賽；而兩人的母校大竹國小桌球校隊6名小將也同時拿下小五男子組團體賽全國第二，表現亮眼。

陳彥廷從小一就開始打桌球，小學時曾打出全國冠軍，球技過人，去年剛升上國中就挺進全中運全國前八強，拿下第七名，並前往武漢、重慶等城市進行交流、移地訓練；今年在全國賽事中勇奪第三名，將可順利擠身國手選拔賽。

身高173的李承恩，小二開始進入校隊訓練，也曾與陳彥廷搭檔雙打，這次爸媽也到板橋觀戰，平時容易緊張失常的他，在總教練陳宗翰安撫下，一句「別緊張」讓他彷彿吃了定心丸，勇氣倍增打出生涯最佳成績。

彰化縣三級桌球訓練學校主要是大竹國小、彰德國中和彰化藝術高中；國中階段由教練陳柏村、張耀駿訓練，提升球員的速度、球技。陳柏村說，全國近九成桌球選手都拿雙平面膠皮球拍，他倆上國中後練得是平面加顆粒，是很不一樣的挑戰，能打出好成績需要更長時間的苦練。

總教練陳宗翰指出，這次賽事國中有288名選手、國小則有近60所學校參加，競爭激烈，一舉拿下第三名好成績，讓教練團與校隊成員都士氣大振。

大竹校長柯文吉表示，學校重點發展跆拳道和桌球項目，體育班的培訓是全方位的，包含跑步、登山，不只在技術、體能，更重視品德與品性教育，才能獲得家長信任，尤其桌球從小到中學，教練團師承同脈，都屬彰化最知名的「蘇家班」，深獲地方企業肯定支持。

彰德校長謝清森說，三級學校彼此友好、互動緊密，加上有總教練統籌總管哩，協助行政工作，對小球員來說，升學無縫接軌、沒有銜接與重新摩核問題，更重要是特別注意國中校隊的課業表現，適時介入加強輔導，讓他們不僅打球表現亮眼，成績也能維持一定升學水準。

(中時 )