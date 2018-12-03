男星拍戲「刀尖直插眼睛」 驚悚3秒畫面公開

男星黃子韜近期正在拍攝電視劇《租界少年之熱血檔案》，他在與對手拍武打橋段時，突然一個不小心被木刀正中眼部，這段畫面昨日也在他自己的IG曝光，貼心的他第一時間向大家報平安，也向粉絲強調：「跟武行沒有任何關係。」
大陸男星黃子韜從韓團EXO退團後，回到大陸演藝圈發展，近期他拍攝電視劇，對方拿著道具刀，兩人互相打鬥，沒想到位置沒有抓準，對方的木刀劃到了他的眼睛附近，他立刻嗚住眼睛嚇到退後。
他在IG寫下：「那天...如果不是木頭或者是稍微尖一點又或者是刀子，我可能一隻眼睛就沒有了，跟武行沒有任何關係，是我自己那天太蒙了不要怪無關的人。」
無獨有偶，韓團SHINee的珉豪在中國拍攝新片《長沙裡9.15》時，也被爆炸的碎片炸傷左臉，他所屬的經紀公司回應「珉豪昨日已接受了緊急治療，今後一段時間還需要定期前往醫院，在充分的治療和修養後將重返片場。」
(中時電子報)
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那天…如果不是木头或者稍微尖一点又或者如果是刀子我可能一只眼睛就没有了…跟武行没有任何关系，是我自己那天太蒙了不要怪其他无关的人…我懂粉丝的心理但是我自己的问题那天瞎了我也不会抱怨一句，为什么发这个在ins…因为海外的你们，可能不知道我每天在做什么，因为我没有发唱片没有拍mv，但是我一年四季都在拍戏，没有一天在休息…为什么我要发微视的视频，是因为我真的喜欢我代言的这个软件，在我拍戏最累的时候最心情不好的时候我可以拿它让我自己放松。你们在海外，看不到见不到甚至我在干什么也不知道…但是我的付出跟努力我也不想多说什么…我只想说如果你们在海外，那就期待我的电视剧…我写了那么多的歌，不是我不做歌手了，只是我在拍戏，也没有想要发的欲望。现在不光是我自己，我的公司每天也有很多的事情要处理，我不是你们眼中那个只是在ins上炫耀物质和金钱的艺人。这里只是我娱乐的一个平台与你们交流的地方，希望你们可以等待我的作品的诞生不管是电视机还是歌曲…我只是想表达，我全部都付出了我最大的心血在做…我几年一次的休假，难道我要在ins上晒我继续假装装逼工作的照片吗？抱歉我真的做不到…我买了什么我做了什么我干什么了我只是发出来我的生活日常，如果你不懂请取消Follow.