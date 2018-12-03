男星拍戲「刀尖直插眼睛」 驚悚3秒畫面公開

2018年12月03日 18:53 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

男星黃子韜近期正在拍攝電視劇《租界少年之熱血檔案》，他在與對手拍武打橋段時，突然一個不小心被木刀正中眼部，這段畫面昨日也在他自己的IG曝光，貼心的他第一時間向大家報平安，也向粉絲強調：「跟武行沒有任何關係。」

黃子韜與武術演員對打時，一個散神沒有躲過木刀。（圖／翻攝自黃子韜IG）

大陸男星黃子韜從韓團EXO退團後，回到大陸演藝圈發展，近期他拍攝電視劇，對方拿著道具刀，兩人互相打鬥，沒想到位置沒有抓準，對方的木刀劃到了他的眼睛附近，他立刻嗚住眼睛嚇到退後。

黃子韜也呼籲粉絲不要波及謾罵武術演員。（圖／翻攝自黃子韜IG）

他在IG寫下：「那天...如果不是木頭或者是稍微尖一點又或者是刀子，我可能一隻眼睛就沒有了，跟武行沒有任何關係，是我自己那天太蒙了不要怪無關的人。」

韓團SHINee成員珉豪也在拍戲時受傷。（圖／翻攝自SHINeeIG）

無獨有偶，韓團SHINee的珉豪在中國拍攝新片《長沙裡9.15》時，也被爆炸的碎片炸傷左臉，他所屬的經紀公司回應「珉豪昨日已接受了緊急治療，今後一段時間還需要定期前往醫院，在充分的治療和修養後將重返片場。」

(中時電子報)