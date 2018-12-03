南投》合歡山國際暗空公園申請認證 國際暗空協會赴南投勘查

2018年12月03日 18:32 中時 廖志晃

國際暗空協會總監布蘭亭（左五）等人，拜會南投縣副縣長陳正昇（右五）。（廖志晃攝）

合歡山四季皆美，更擁有銀河和星空，正申請「合歡山國際暗空公園」認證；國際暗天協會IDA政策總監約翰．布蘭亭等人，3日到南投縣政府拜會副縣長陳正昇，會商認證事宜，並希望藉此讓更多人注意光害減量，與環境永續的重要性。

國際暗天協會IDA政策總監約翰．布蘭亭John C. Barentine Ph.D.，及亞洲區經理亞當．道爾頓Adam M. Dalton，由南投縣清境觀光協會理事長魏振宇、南投縣民宿協會理事長彭成裕等人陪同到縣府拜會。

太魯閣國家公園管理處副處長張登文、林務局東勢林區管理處課長洪幸攸，及縣府相關局處長齊聚一堂，針對合歡山申請國際暗空公園認證交換意見，希望能讓合歡山，成為亞洲第2座、華語區第1座暗空公園。

陳正昇表示，環境永續發展是台灣推動觀光的指標，因此光害防制以及暗空環境的保護更形重要；合歡山適合觀星旅遊、低碳生態旅遊，通過認證後，對於觀光旅遊人次與品質的提升，有很大的助益，縣府會結合民間資源持續努力。

布蘭亭指出，合歡山國際暗空公園範圍內的各公家機關必須共同合作，才能促成，他對於南投現況樂觀其成，但政府機關必須與在地商家、居民，進行妥善的溝通並建立共識；再者，清境地區的光害也必須持續改善，未來可考慮以自治條例的方式，在某個鄉鎮市試行管理，建立新的光害管制模式。

布蘭亭說，審查暗空公園的標準，主要會從申請區域的環境條件、現場的管理機制及當地居民是否有共識等層面評估。該會除到合歡山實際勘查，停留在台灣期間，也會安排到中央政府以及立法院，舉行相關座談與公聽會，期望喚起台灣各界對於此議題的重視。

縣府觀光處長王源鍾指出，合歡山生態豐富，遊客眾多，低汙染及低大氣擾流，形成良好的觀星條件。為加強光害防制以達成環境永續目標，縣府於2018年7月正式向國際暗天協會IDA，申請「合歡山國際暗空公園」認證；而為傳達光害防制的理念，縣府與南投縣清境觀光協會合作，進行觀星及光害減量的商家共識課程，著手研擬在地居民公約、當地學校教育課程，並在申請區域範圍內，進行燈具改善，建立監測光害數據，同時健全鳶峰停車場等硬體設備，並將增設更多觀星友善設施。

(中時 )