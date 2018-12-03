《中時晚間快報》立委補選撞學測 中選會仍堅持1月26日

2018年12月03日 18:11 中時電子報 綜合報導

◎立委補選撞學測 中選會仍堅持1月26日

台北、台中的立委補選日已敲定在明年1月26日舉行，但因為當天適逢大學學測，行政院建議改期至1月27日。中選會副主委陳朝建今受訪時表示，選舉公告日已經過11月30日的委員會審定，且之前就有考量過跟大學學測、國考、農曆年節衝突問題，強調1月26日是與地方選委會討論並審定的日期，目前不會改期。

◎聯合國氣候峰會波蘭揭幕 美重申退出《巴黎協定》

聯合國氣候變化綱要公約第24次締約方會議（COP24）2日在波蘭南部礦業城巿卡托維茲（Katowice）揭幕，約200個國家代表展開為期2周的談判，商討落實《巴黎氣候協定》的規範書。不過美國在剛落幕的阿根廷20國集團（G20）峰會中，重申退出巴黎氣候協定的決定，為本屆大會帶來巨大挑戰。

◎暖冬遊青年補助 預計春節前推出

觀光局今年年底推出「前進宜花東，高屏暖冬遊」國旅補助方案，許多觀光業者業績大幅成長。交通部政務次長王國材表示，為振興觀光產業，同時鎖定農曆年節出遊人潮，觀光局預計春節前推出青年補助方案，目前細節還在討論。另外昨晚來台國際旅客破1000萬人次，王國材也說希望今年能達到1100萬人次目標。

◎劉德華日嗑6蛋練體能 迎戰20場香港巡演

劉德華（華仔）將於15日在香港紅磡體育館舉辦「My Love Andy Lau劉德華World Tour」世界巡迴，一連熱唱20場。他每天勤練體能、不斷排練，茹素的他飲食一向清淡，這次為演唱會的飲食規劃是大量攝取蔬菜、每天吃足6顆蛋，且戒澱粉、戒糖，他說：「吃素後澱粉類一直是主要的飲食，戒澱粉初期還會覺得餓，但是很快就習慣。」他請歌迷不要擔心他的體能狀態，都有營養師看管著。

(中時電子報)