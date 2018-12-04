澎湖阿民刈包雞絲飯

阿民刈包的招牌雞絲飯擄獲澎湖人的胃。（陳可文攝）

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澎湖阿民刈包的雞絲飯是最正港的古早好滋味。（陳可文攝）
36年歷史的澎湖阿民刈包店天天客滿人潮絡繹不絕。（陳可文攝）
老闆娘周秀菊 草創了「阿民刈包」店，觀光客首選的早餐美食。（陳可文攝）

愛釣魚、愛澎湖，毅然漂洋過海在這片土地落地生根，陳亻景民與周秀菊夫婦倆胼手胝足開店「阿民刈包」，古早味的刈包、雞絲飯是最正港的澎湖味。

位於馬公市鬧區的文康早餐街遠近馳名，各式各樣的美食餐點都是觀光客的最愛，每天早上絡繹不絕的人潮，著名的「阿民刈包」就在這兒。

來自台北陳亻景民與高雄周秀菊為了愛選擇在澎湖開創新人生，發想起源於夜市，無師自通經過不斷地研發創新，決定開起小吃店，專賣刈包、雞絲飯、肉羹、冬粉肉、魚丸湯。

民國72年開張，小小的店面只有5張小桌子，天天擠滿了顧客，阿民刈包店這一待整整36年，伴隨著澎湖人生活成長，簡簡單單的口味滿足了所有人的味蕾。

顧名思義肥瘦肉相間的刈包是這兒的主打首選，此外雞絲飯也是另一招牌美食；老闆精挑的特選雞胸肉，清燙加鹽入味，然後親手剝成細絲，一大碗滿滿的白飯淋上熬煮超過兩小時的肉燥，搭配上雞肉絲、豆乾丁、高麗菜泡菜提味，最正港古早味的雞絲飯上桌了。

老闆娘說，時代進步著，大夥的嘴更挑了，原汁原味的雞絲飯已滿足不了老饕們的需求，於是再滷製滷蛋、油豆腐、貢丸等配菜，果然更添加了雞絲飯的滋味，大受歡迎與好評。

30多年前阿民刈包店的刈包、雞絲飯賣10元，如今物價指數如此飆漲，刈包、雞絲飯居然還只賣30元，名符其實最經濟實惠的銅板美食，觀光客蒞臨澎湖作客一定要來嘗鮮喔！

店名：阿民刈包

地址：澎湖縣馬公市文康街7號

電話：（06）9272631

營業時間：清晨6時至下午2時30分

售價：刈包30元、雞絲飯30元、肉羹30元、

冬粉肉30元、魚丸湯30元

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