男友約會首選 台北趣淘漫旅 X 美圖T9 打造粉色夢幻城堡

2018年12月03日 18:41 中時 徐力剛

板橋凱撒飯店大廳酒吧「雙人午茶組」內含多款甜鹹點。（圖片提供／台北趣淘漫旅）

特製調酒「墜入愛情粉紅湖」（圖左）、「愛情之吻」（圖右）深受女性族群喜愛。（圖片提供／台北趣淘漫旅）

「男朋友2號-派對紫生活」專案奢華感十足，適合4人閨蜜同遊，週日至週五每晚房價6999元；週六房價7299元。（圖片提供／台北趣淘漫旅）

雙人房「男朋友2號-理想粉生活」，入住贈送造型髮帶和粉色拖鞋，週日至週五每晚房價4299元；週六房價4599元。（圖片提供／台北趣淘漫旅）

夜晚在新北耶誕城欣賞特色燈光裝置藝術，度過美好時光。（圖片提供／台北趣淘漫旅）

12月到來，冷冽氣溫為台北換上新面貌，當夜幕降臨，新北歡樂耶誕城七彩燈光照亮板橋，市區化身網美打卡集散地，Hotel Cham Cham台北趣淘漫旅看準商機，攜手美圖T9手機合作，推出「男朋友2號」聯名住房專案，平日入住每人每晚最低1750元起。

走入酒店，挑高大廳以流蘇和粉色氣球裝飾，營造奢華流金感，現場設置夢幻浴缸拍照區，女孩們尖叫聲不絕於耳，搭配IG列印機印出美照留念，享受公主般待遇。

專為4人閨蜜設計的「男朋友2號-派對紫生活」專案，即日起至2019年1月2日限期販售，旅客先前往板橋凱撒飯店大廳酒吧享用「雙人午茶組」2客，可任選甜點為主的「維多利亞嘉年華」或鹹食「詹姆士派對」，搭配調酒「墜入愛情粉紅湖」，琴酒中加入新鮮莓果汁調和，淡粉色澤吸睛度百分百，酸中帶甜滋味有初戀感，後勁微醺讓人著迷；另款調酒「愛情之吻」酒精感強烈，加入龍舌蘭、葡萄柚和酸甜果汁提味，濃郁果香繚繞舌尖不散，尾韻帶有些微苦味。

晚間入住逗陣房，12坪寬敞空間搭配紫金色氣球和垂墜式金屬雨絲簾裝飾，現場備有紫色浴袍、主題房卡、房卡套、杯墊及夢幻打卡區，是專為網美設計的打卡聖地。房客入住期間可免費使用美圖T9手機，並贈送西班牙愛戀紫豔神秘氣泡酒乙瓶和紫色拖鞋；好康再加碼，前10組官網訂房成功者，可獲得美圖光學廣角鏡乙組。針對情侶設計的「男朋友2號-理想粉生活」雙人專案，以粉色系為主視覺色調，充滿夢幻氛圍，前10組官網定房成功，加贈美圖美圖絕美背景乙組。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )