廢校校區活化利用 崎內國小將變身書法文化藝術園區

台南市白河區崎內國小在2006年廢校後閒置，西拉雅風景區管理處將活化校區，結合白河陶坊及書法藝術，打造文化創意藝術園區，成為地方新景點。（莊曜聰攝）

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台南市白河區崎內國小從2006年廢校後一直閒置，環境衛生及治安問題引發地方關注，西拉雅風景區管理處將在此設置藝術園區，打造結合陶坊及書法藝術為主題的新景點，目前正在施作中，預計2019年8月完工，帶來新風貌，明年農曆春節期間也將裝飾國小前道路，以書法大道吸引遊客目光。

崎內國小曾經獲選全台10大環保有功學校，也是有名的綠色校園，但12年前廢校後因缺乏管理，校園內荒煙漫草，殘破景象令人不勝唏噓，近年來地方曾建議發展藝術村或設置生態中心，但卻沒有下文，現在總算有了好消息。

西拉雅風管處指出，崎內國小位置在白河區東北方，比鄰保有原始林相的鹿寮山，周邊則有風光明媚的白河及鹿寮水庫，向東還可銜接台3線前往嘉義縣中埔地區，有發展成景點的潛力，加上風管處近期推動「黃色西拉雅」計畫，崎內國小也將活化再造。

占地3,500多坪的基地經過規畫後，將結合鄰近的白河陶坊以及在地書法藝術家特色，設置文化創意藝術園區，室內空間提供文創業者或藝術家進駐，也包含展售功能，戶外空間則加入裝置藝術等開放利用，並與周邊社區合作，活絡在地觀光發展。

目前工程已經發包施作，預計明年8月完工，驗收後就可啟用，西拉雅風管處在農曆春節期間，也將在基地外側道路布置書法大道，讓過往遊客注意到未來將有新景點誕生。

(中時 )

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