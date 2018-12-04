台南市動物之家修繕完工　收容犬貓歡喜入厝

2018年12月04日 07:20 中時 莊曜聰

台南市動保處向中央爭取經費，進行善化、灣裡2處動物之家修繕，善化站還增加犬隻活動區，讓浪浪可以盡情奔跑。（莊曜聰攝）

台南市動保處向中央爭取經費，進行善化、灣裡2處動物之家修繕，收容處所變得通風明亮，空間也較寬敞。（莊曜聰攝）

為提升收容動物福利及增進民眾認養意願，台南市動保處向中央爭取經費改善動物之家設備及環境，善化、灣裡2處修繕完成，煥然一新，善化站將原有蝴蝶生態區改建為犬隻活動區、灣裡站欄舍也分區，收容空間更加明亮通風，也方便民眾觀察犬貓狀況，收容的浪浪也歡喜入住新家。

台南動物之家善化站繼推出彩虹狗屋、毛孩運動區等設計外，去年底開始將園區內占地60坪，原先飼養蝴蝶的空間重新改造成活動區，提供站內收容4到6個月不等的幼犬在內盡情奔跑，培養社交能力及健全心理，也增加認養機會。

灣裡站則改善留置區空間，將收容欄位區分為前後部，畫出活動區及休息區，也方便民眾直接於欄舍外觀看浪浪動靜，也重新規畫中央廣場停車空間，利於民眾停車，舉行志工活動時，還可提供犬隻散步及民眾互動空間。

台南動物之家善化站與灣裡站開放時間為每週二至六上午9時至12時、下午1時30分至4時30分，歡迎民眾前往參觀與認養，同時也希望招募對動物保護有興趣的夥伴，共同加入動物保護志工行列。

(中時 )