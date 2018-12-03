公館國中獲善心團體捐贈 9把胡琴造價46萬

2018年12月03日 18:33 中時 何冠嫻

善心團體捐贈9把造價46萬2000元的胡琴，讓學生使用更好的樂器精進演奏實力。（何冠嫻攝）

公館國中音樂班常代表苗栗縣參加全國音樂比賽，培育無數音樂人才。（何冠嫻攝）

苗栗縣公館國中音樂班並重國樂與西樂教學，常代表苗栗縣參加全國音樂比賽，今年首次獲熱心民間團體幫助，獲贈9把價值高達46萬2000元的胡琴，苗栗縣長徐耀昌2日偕同公館國中校長方麗萍等人回贈感謝狀，向該善心團體的慷慨與愛心致謝。

公館國中音樂班自1994年8月成立，為縣內最早成立的國中音樂班，培育無數音樂人才，經常參與各類型演出獲得滿堂喝采外，更在歷年縣內或全國的音樂比賽中，於管絃樂、絲竹樂、國樂等各項競賽獲得優異成績。

校方表示，由於樂器逐年老舊，正打算汰舊換新，該善心團體便伸出溫暖友愛之手，捐贈涂氏二胡工坊以紫檀木手工打造的3把二胡、3把中胡、3把高胡，台灣向心橋慈善會理事長董有志，2日代表該善心團體將9把造價46萬2000元的胡琴贈送給音樂班，盼學生能藉更優質的樂器精進技術，提升苗栗的音樂素養。

音樂班絲竹樂團演奏「龍鄉狂歡節」感謝，徐耀昌也偕同方麗萍、縣府教育處長徐永鴻等人回贈感謝狀，向善心團體與涂氏二胡工作坊的善舉致謝。徐耀昌表示，優良的樂器讓學生的演奏如虎添翼，相當感謝善心團體共同為苗栗音樂教育努力，發揚傳統國樂。

(中時 )