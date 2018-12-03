超越藍綠！彰市柯粉骨科醫師今起分十天送千份雞排

2018年12月03日 18:46 中時 謝瓊雲

彰化市大竹國小巷口、大竹派出所旁的搶食雞雞排攤，下午兩點多就開始出現排隊人龍，三點不到已經迅速排滿滿。(謝瓊雲攝)

長長的人潮從巷口往巷子裡延伸。(謝瓊雲攝)

下午四點，骨科醫師陳彥名(左)與妻子一同現身雞排攤準備發送免費雞排。。(謝瓊雲攝)

陳彥名(左)一一發出號碼牌。(謝瓊雲攝)

免費送雞排活動自周一至周五，連續兩周，下午4點起送出一百份。(謝瓊雲攝)

久候多時的民眾開開心心領取雞排。(謝瓊雲攝)

全台瘋請吃雞排！骨科名醫陳彥名上月30日在診所臉書粉專貼文，為慶祝超越藍綠的台北市長柯文哲連任，要送出1000份雞排，3日起連續兩周、周一至周五下午，每天送出100份，4點發號碼牌、不到3點就已大排長龍。

吃不到高雄的韓流雞排節沒關係！彰化市也有人送柯粉雞排。曾在彰化醫院骨科任職的陳彥名，直白在臉書貼文表態自己是柯粉，還貼出自己做手工的照片，一一在雞排紙袋上貼上「超越藍綠、改變成真」的貼紙。

貼文迅速在社群中轉傳，大村鄉高男上午十點推著輪椅與友人抵達雞排攤，才發現記錯時間，下午兩點多重回現場，排到第九個；搶到頭香的謝姓阿嬤說，拗不過孫女一再央求，嬤孫倆兩點就到門口等，為了跟家人分享喜悅，她還額外加點5塊雞排。

陳彥名說，很高興台灣當前的政治氛圍，希望人民越來越認同只為人民做事、不為個人利益也不拿錢的政治人物；自己平均每天為100位民眾看診，因此和業者討論後每天送100份。

他說，雖然事前未和老婆討論，但太太也很支持柯P，獲悉後並不反對，加上他平時很少亂花錢，這5萬元可以從他零用錢分期付款扣除。媒體問他是否擔心驗票後翻盤，他笑說對柯P很有信心，「說不定驗完票更多。」

(中時 )