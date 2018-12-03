影》驗票花多少？ 北院動員近200人 日花80幾萬

國民黨台北市長候選人丁守中聲請重新計票，台北地方法院3日早上在台北市選委會啟動驗票作業，清點相關資料。(中央社提供)

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中時電子報
柯毓庭

2018九合一台北市長候選人丁守中提出選舉驗票的訴求，其相關人力動員與衍生費用等，是許多人關心的議題。根據了解，除了台北地院照每票3元計算，裁定丁守中需繳納的428萬2929元保證金之外，市府還必須編列一筆由台北市市民買單的驗票費用。

北院表示，驗票首日北院就動用法官55人、驗票書記官50人、負責領選票、回收選票等的行政書記官共20人；錄事與執達員有20名，協助搬運、保管選票共45人，法警12人，北院共動用最少202人，且因驗票工作是採包工制，支援法官、書記官等仍得利用非驗票時間處理日常案件。

北市長重新驗票　50組法官、書記官應戰

據了解，法定20日內驗票完成，是從查封日當天開始算起，如果再扣掉周休假日，13天後驗票結果就應要出爐。相關費用據統計，工作費所需金額一天就有48萬9000多元，加上便當費更高達81萬元，且不包含交通、影印紙張等。

其中，便當費的款項由北院代墊，之後將由選委會撥款；選務人員的工作部分則由選委會支付，不計算入北院預算，場地出借費用等則由各相關單位自行吸收，但總體選務相關預算皆為中央撥款地方、各單位，等於全民買單。

驗票第一日，就傳出人員不熟悉驗票作業，且丁守中、柯文哲雙方律師爭搶廢票，導致進度嚴重落後，因此外界猜測驗票作業可能會延後，導致花費翻倍。

(中時電子報)

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