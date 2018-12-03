陸外交部：G20峰會相關會晤發出有力聲音

2018年12月03日 19:23 旺報 呂佳蓉

在G20峰會期間，舉行了金磚國家領導人非正式會晤，中俄印領導人非正式會晤。大陸外交部發言人耿爽在今天的大陸外交部例行記者會上表示，這些會晤發出了支持多邊主義、加強國際合作、促進互利共贏的有力聲音。

耿爽指出，在金磚國家領導人非正式會晤中，與會五國領導人重申要全面落實歷屆領導人會晤成果，進一步增進團結合作，推動金磚合作在各領域走深走實，為維護國際和平與安全，促進全球增長，完善全球治理發揮更大作用。

耿爽介紹，在中俄印領導人非正式會晤中，三國領導人一致認為，三國都是有重要影響力的大國，互為重要戰略合作夥伴。三國擁有廣泛共同利益和相似發展目標，對地區和世界未來負有重要責任。三國領導人一致同意加強三方協調，凝聚三方共識，增進三方合作，共同促進世界的和平、穩定、發展。

耿爽說，上述會晤發出了支援多邊主義、加強國際合作、促進互利共贏的有力聲音，體現了新興市場國家和發展中國家加強團結合作、維護共同利益的普遍願望，彰顯了新興市場國家在國際事務中的建設性、負責任作用，為國際形勢注入了穩定性和確定性。

耿爽表示，金磚國家還一致支援以世貿組織為代表、以規則為基礎的多邊貿易體制，呼籲世貿組織所有成員反對與世貿組織規則不符的單邊主義和保護主義措施。五國還支援改進世貿組織，維護世貿組織核心價值和基本原則，反映所有成員特別是發展中成員的利益。

(旺報 )