陸駐紐約總領事黃屏履新 稱榮幸在中美關係關鍵階段赴任

2018年12月03日 19:29 旺報 呂佳蓉

據大陸駐紐約總領事館官網消息，29日大陸駐紐約總領事黃屏和夫人在總領館舉行到任招待會。

黃屏在招待會上致辭表示，很榮幸受大陸政府委派，在中美關係發展的關鍵階段赴任紐約。我期待與領區各界攜手努力，盡己所能促進領區對華合作，增進中美友好，開創美東地區中美關係新篇章。

黃屏指出，經過40年的改革開放，大陸發生了翻天覆地的變化，成為世界第二大經濟體，每年對世界經濟增長的貢獻率超過30%。去年中國共產黨成功召開十九大，宣告中國發展進入新時代。正如習近平主席多次闡明，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。這將給包括美國在內的世界各國提供更多機遇。

2019年是中美建交40周年，黃屏還表示，40年來，中美關係雖歷經風雨，但總體不斷向前發展，給兩國人民帶來了實實在在的利益。中方始終認為，中美共同利益遠大於分歧，合作是中美兩國唯一正確的選項。

據大陸駐紐約總領事館官網介紹，出席此次到任招待會的嘉賓包括，大陸常駐聯合國副代表吳海濤，美國資深外交官、紐約州市政府代表、曾陪同尼克森總統訪華的卜勵德，美東華聯總會共同主席梁冠軍等各界人士約600人。黃屏正式就任中國駐紐約總領事是在半個月前，他也成為歷史上第13位大陸駐紐約總領事。

(旺報 )