三峽20歲狠女 包包塞剛出生嬰棄路邊致死

一名20歲的嫩媽因無力撫養剛出生的嬰兒，竟狠心將他裝在包包內，棄置路邊致死。（示意圖，與本文無關。新華社資料照片）

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中時

20歲未婚賴女今年8月自行在三峽住家廁所產下一名男嬰，無力扶養又擔心遭爸爸責罵，竟將出生僅2天的男嬰裝置在手提包內，隨意遺棄在路人機車踏板，並擅自離去，導致男嬰窒息死亡，新北地檢署今依遺棄罪，將賴女起訴。

起訴指出，賴女已育有一子，因年紀尚輕，無固定收入和工作，孩子長期由賴父協助扶養，不料賴女日前又懷上第2胎，擔心賴父知道會遭受責怪，長期隱藏懷孕一事，今年8月18日，賴女偷偷在三峽住家廁所內誕下男嬰。

產後第二天，賴女將男嬰裝進手提袋，獨自從三峽騎車到鶯歌中正二路上，眼見四下無人，確認男嬰已熟睡後，連同提袋一起棄置在陌生的謝男的機車踏板上，隨後逕自騎車離開現場。

謝姓車主隔天前往牽車，也未查覺異狀，直接將包包移至旁邊尤姓車主的機車放置，直到尤男當晚7時許，認為包內重量過重，擔心恐裝有違禁品遂報警處理，但警方到場時，男嬰早已全身發紫，窒息在包內，並循線逮補到賴女歸案。

賴女到案後供稱，已確認男嬰仍有呼吸、心跳才離開，深感懊悔；檢方認為賴女已是成年人，卻未尋求其他社會救助管道，未予扶養保護，今依遺棄罪起訴，但考量她坦承犯行，無犯罪前科，素行尚稱良好，年齡亦輕，量處適當之刑，並啟自新。

(中時 )

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