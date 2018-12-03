拚觀光 徐榛蔚要求活絡花蓮機場與花蓮港

2018年12月03日 19:29 中時 范振和

立法委員徐榛蔚3日在立法院交通委員會就花蓮的觀光發展，呼籲花蓮港為中央核定的國際商港，應比照臺北等國際商港，加大資源挹注力道；而花蓮機場僅剩國內航班次，中央提出減免、包機補助等優惠外，更應擘劃長期完整配套，讓旅遊進階，獲交通部儘速研議的善意回應。

徐榛蔚向交通部次長王國材、觀光局長周永暉及民航局長林國顯提出質詢，指觀光局宣布第1千萬名來台國際旅客於昨晚現身，為我國連續4年突破來台旅客人數達千萬紀錄，較去年提前達標，但這樣美好的觀光數據，卻不見反映在國內實際的經濟環境。

即使觀光局陸續提出「3355旅宿」活動等補助，都屬短期且有限預算的方案，南部、東部地區觀光產業依舊欲振乏力，雖然今年中觀光局規劃加碼境外包機旅客來台獎助，但至今已5個多月，具體內容與進度也未見明朗。

徐榛蔚接著說，如同蔡英文總統說過的，發展觀光需要故事，需要完整交通建設，尤其宜花東交通建設長期不足，更需要中央力挺，觀光局及民航局應翻新過去點對點式的旅遊，推動一程多站的旅遊方式，才能活絡花蓮機場。

徐榛蔚指出，除了減免機場服務費，也應減免地勤服務費，尤其花蓮機場因降落班機少，遠比台中、高雄機場收費高，提高機場使用率，國家全面性的支持，絕對是必須的。

至於，花蓮港的發展，徐榛蔚說，花蓮港既被定位為國際商港，更需中央挹注資源，讓花蓮港定位得以名實相符，尤其未來內港區12號至16號碼頭，將規畫觀光遊憩用途，更盼港公司能與地方政府多加合作，讓花蓮港的發展能夠一加一大於二。

王國材回應，關於花蓮港的國際商港發展，將再檢視並確保落實。周永暉答覆，獎助觀光內容，已做了部分調整，俟交通部核定，不同市場（航程）的獎補助有所差異，規劃補助期間為2年，108年度預算金額為2億元。觀光局將會與民航局、相關航空業者儘速討論，以期帶動東部觀光。

(中時 )