龍虎門拚場較勁！30組歌手喊話「同台就是爽」

2018年12月03日 19:20 中時 尤嬿妮

「龍虎門Presents：RAP N’ ROLL」演唱會1日開唱。（龍虎門提供）

「龍虎門Presents：RAP N’ ROLL」演唱會1日開唱。（龍虎門提供）

「龍虎門」歌手，包括SOWUT、Dudu King、莫宰羊、大衛.蕭、三小湯、小人，與厭世少年 Angry Youth、問題總部，兩組樂團樂手1日舉辦「龍虎門Presents：RAP N’ ROLL」演唱會，小人特別打扮成英俊瀟灑造型，歌單以「現實寒」與「熱血燃」雙拼，連老弟也拉上台合體獻唱；人氣超夯的莫宰羊，一連飆唱《未接來電》、《魚》，還準備《水》這首彩蛋歌曲，「是我的歌裡面比較正面的，而且是積極澎湃的，也是代表我現在精神層面的一首歌」。

演唱會齊聚30位嘻哈歌手、樂團，被問到是否會擔憂台下粉絲人氣較勁？DUDU直呼「較勁太誇張了，這幾位一起登台的夥伴都是我相當欣賞的創作者，只有期待」；三小湯則正向看待「不怕較勁，反而很期待大家的演出，希望能跟得上大家的腳步」；大衛蕭喊話「把自己做好就好，拿出最好的表現，不怕比較」；SOWUT也認同：「完全不會擔心比拼，台灣饒舌歌手這麼多，可以一起站上舞台，互相交流、欣賞的感覺很享受。」小人則笑稱「跟諸位大俠一起同台就是爽爽Der。」

至於開唱前做什麼特別準備？夜貓子作息的三小湯是特別調整時差，在演出拿出最好的狀態；Dudu自招在演出前會喝點小酒放鬆，小人也同意「開唱前就是先來一手喝，拉個筋、折返跑，ready to start」；大衛蕭則在後台做起伸展運動拉筋；莫宰羊則反覆觀看過去演出的影片，希望可以展現最好的一面；2019年即將來臨，被問到工作計畫，大衛蕭預告，近期會出三首歌的EP，曲風和以往的不太一樣，「給我自己的感覺是我長大了，不管是我的想法、筆法也都不太一樣了，應該會給觀眾一種轉型的感覺，希望大家會有共鳴」；三小湯為新作密集創作，卻坦言遇到瓶頸，要好好把自己腦海中的想法、想像化成作品是自己的挑戰。

(中時 )