年輕人問她「岳飛」是誰？方芳憂「忠孝節義」不見了

2018年12月03日 19:31 中時 林淑娟

方芳返台宣傳舞台劇。（林淑娟攝）

方芳與王偉忠話當年。（林淑娟攝）

方芳主演的全民大劇團《當岳母刺字時....媳婦是不贊成的》，即將於12月21日進行第九度加演。近期都在大陸《我要上春晚》擔任點評老師的方芳抽空返台宣傳，她難得嚴肅地說：「現在孩子看完戲，還有人問岳飛是誰，這代表文化傳承不夠。」她認為這部劇不只要演給中老人看，年輕人也該看，否則他們很快就不知道何謂「忠孝節義」了！

重視文化傳承的她，不斷呼籲政府要讓內行人管內行事，好好扶植，對劇團投入更多資源與心思，讓很多認真的年輕人有機會，但光是沒有劇場、場地不夠用就是問題。她認為只要把觀光發展好，則百業受惠，她特別提醒剛當選高雄市長的韓國瑜，除了重視觀光也要重視文化，「這麼多人去高雄觀光、逛夜市，晚上也可以看台灣的好戲！台灣真的可以進一步發展戲劇文化之旅」！

被問到近幾年演藝圈頻傳資深藝人退隱舞台及離世，她感嘆回憶：「鳳飛飛離世前幾個月，我們在餐廳巧遇，她拉著我說隔年要再開演唱會，要我當她嘉賓，我當時還問她怎麼瘦了一圈？結果沒多久就聽說她離開了」。

她多年好友費玉清宣布即將退隱舞台封麥，她也嘆氣：「非常不捨！他這一生最大的喜好就是唱歌，這麼喜歡唱歌的人決定不唱了，選擇離開，肯定經過掙扎，要把他最愛的東西放掉，當朋友看了就是非常不捨。但也好，希望他終於能回歸他想要的平靜生活。」

至於前陣子喪夫的歌仔戲國寶楊麗花，她也傳訊關心，也勸這位姊姊：「忘掉過去、活好現在，好好愛自己，過好每一天！」她說雖然平常不太聯絡，但只要有事，姊妹都會在。

她自己則從未定下退休時程表，她說16歲就進演藝圈，表演是她的最愛。現在選秀節目擔任點評老師最感動的部分，就是每次錄完影都會有學生在攝影棚外等著她說謝謝，感恩她的提醒與提點，她覺得自己不只是單純做節目，也是在做好事，幫助這些對表演有興趣的孩子。

全民大劇團《當岳母刺字時....媳婦是不贊成的》由王偉忠監製、謝念祖編導，由方芳、楊麗音、夏靖庭、陳子強、蔡燦得、小馬(倪子鈞)、黃依婷、曾羚葳等共同主演。

(中時 )