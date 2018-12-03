塗裝顏色多變 陸首架殲20驗證機將進博物館封存

2018年12月03日 19:39 中時電子報 盧伯華

中共空軍殲-20隱形戰機是大陸首架自行研製的第5代戰機，已成為中共空軍與大陸軍事科技與工業的形象指標，也是民族自信的象徵。殲-20戰機這種地位在中國軍工歷史上已經無法取代，最近陸媒傳出殲-20驗證機也將與殲-10原型機一樣入駐中國大陸航空博物館進行封存，成為中國航空史的文物。

據《鳳凰軍事》報導，2011年1月11日殲-20首架驗證機2001號第一次飛行，此後就交付西安閻良試飛院進行驗證性飛行，歷經高強度的試驗試飛任務之後，現在2001號機已經完成所有的試飛使命，將可能入駐中國航空博物館進行封存。

報導說，在殲-20第2001號驗證機服役長達8年，其間曾多次進行機身隱形塗層試驗，試驗的照片被眼尖的軍迷發現左右兩邊顏色不同，此後亦多次被發現機身顏色數度改變，都是在做隱形塗料測試。

隱形塗料發展已有相當時間，早期是以美國F-117所用的氧化鐵基材料為主，這種材料效率略差。此後則發展出與美國B-2轟炸機相同的電損塗料，以晶體與纖維複合材料為主，現在則是用新的隱形塗料，以吸收雷達波材料與高分子材料結合，美國的F-22就是使這種新塗料，它比較大的問題是不好保養，需要經常保持恆溫恆濕，否則容易脫落。據說F-35使用的是更新的導電聚合物噴塗成形，就沒有容易掉漆的問題。

報導說，大陸最早在梟龍戰機上使用隱形塗料，殲-20早期驗證機階段，使用一種墨綠色鐵氧體塗料，到了原型機階段改使用跟F-22類似的銀灰色隱形塗料，但是技術比F-22更先進，據說是複合塗料，可以多模式隱身，不怕風吹日曬雨林，保養比較簡單，這一點從殲-20停放在地面上時的機庫就可以看出來。

至於2001號機雙色驗證時的白色隱身塗料，目前還沒有任何資料公開。不過，從它最終沒有出現在服役版殲-20身上就可以看出，這是一種過渡性的產品，性能不夠完善而遭到淘汰。

(中時電子報)