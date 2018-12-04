土耳其醫師送愛的禮物 瘖啞婦暈船險噴5萬8千元

2018年12月04日 07:14 旺報 林瑞益

住在高雄的54歲顏姓瘖啞婦人，因掉進詐騙集團網路交友陷阱，遭哄騙而不自知，幸好警方及行員苦口婆心及時阻止，才勸下這筆匯款揭穿網路交友騙局，避免損失美金1950元（約新台幣5萬8000元）。

左營警方表示，11月29日下午2時30分許，左營分局新莊派出所接獲博愛二路一家銀行來電，指顏婦疑似遭詐騙，欲匯款到國外帳戶，請求警方協助。

警員鍾藝成、李沛蓁獲報後立即趕到現場，經了解，顏婦3周前於臉書結識一名自稱在土耳其工作的台裔醫生，平日該網友透過臉書對顏婦噓寒問暖，讓她很有感覺。日前該網友謊稱工作已告一段落將回台灣，並欲寄送一份禮物要給她，但卻卡在土耳其海關，要求顏婦協助匯款美金1950元至指定帳戶才能放行。

警員鍾藝成聞訊後，立即告知顏婦此乃詐騙手法，並馬上搜尋「網路愛情詐騙」的新聞案例給顏婦看，並與警員李沛蓁接力式地在紙上書寫並勸導顏婦，經過40分鐘，顏婦才恍然大悟，從甜蜜的騙局中覺醒。

警方提醒，民眾「假交友真詐騙」的手法時有所聞，千萬別讓對方的花言巧語所迷惑。通常，詐騙集團會利用社群軟體的假帳號，冒充國外企業大亨、醫師、將軍等，隨機對大齡女子或熟男發送交友邀請，相談甚歡後以結婚為前提交往。

民眾若發現對方提及投資或有關金錢相關訊息，千萬勿輕信交付或轉帳金錢，以避免得不償失。如遇類似狀況務必提高警覺，做到不輕信及不匯款。

(旺報 )