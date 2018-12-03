直升機低空飛過 養殖場364隻雞死光光

示意圖/非本新聞（本報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

小動物對環境的變化敏感性，要強過人類，極微小的聲響對牠們來說，都會產生極度的焦躁與不安。近日有一處農場的300多雞隻，突然暴斃全部死光光，罪魁禍首竟是架直升機！

據上海《看看新聞》報導，近日，廣西玉林興業有村民發現，自家的雞突然大量死亡！他們懷疑，罪魁禍首是一架直升機！咋回事？

直升機低旋飛過，養殖場364隻雞死光光。（圖擷自《看看新聞》）

11月下旬，興業縣的幾名村民，跑到派出所報警，稱當天上午11時左右，一架直升飛機在他們的雞棚上方低空盤旋，發出巨大雜訊，不久他們的雞就死了。

警方接報後，當地派出所到現場查看，對死亡的雞進行了清點、拍照。證實該雞棚共有364隻雞死亡，其中成雞300隻、中雞64隻。

派出所將某航空公司、某農牧集團小平山分公司、養殖戶三方代表，請到所內進行調解。在警方的主持下，某航空公司與養殖戶簽訂了和解協議書，一次性賠償12584元（人民幣，約台幣5萬7000元）。

低空飛行的直升機，真能讓雞暴斃？對此，自治區動物疫病預防控制中心相關負責人表示，這種情況是有可能的。

負責人指出，這是動物的應激反應。家禽對低空飛行的直升機的雜訊非常敏感，會出現不安焦躁等情況，而有的則會受驚過度死亡。據指出，蛋雞如果精神處於緊張狀態，還會產生其他反應，比如體重長不上去，產蛋數量少，品質下降，無法上架銷售。

(中時電子報)

農場300多隻雞全部暴斃，疑與直升機低空飛過發出的噪音有關。（圖擷自《看看新聞》）

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