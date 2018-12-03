河正宇再訪寶島 明年1月率李善均來台宣傳《90分鐘末日倒數》

時隔不到半年，河正宇將再次來台會粉絲。華聯國際提供

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時報周刊

2018年底壓軸最強檔《90分鐘末日倒數》由《與神同行》票房巨星河正宇、《我的大叔》影視跨界影帝李善均共同主演。今在台與韓同步釋出兩人中文版角色預告，發行商「華聯國際」也同步發布籌備已久的震撼新聞，兩位巨星將於明年元月初登陸台灣造勢，台灣同時也是本片目前唯一爭取到卡司登台的海外據點，再次印證影片在台灣即將引爆的轟動熱潮。

《90分鐘末日倒數》海外版權至今熱銷世界54國，台灣、新加坡、馬來西亞、香港和北美地區皆已確定上映檔期。韓國片商CJ電影部海外版權銷售主管崔允熙(音譯)說道：「這是一部嶄新型態的類型片，海外買家對本片的期待相當高，加上觀眾對於主角河正宇和李善均精湛的演技和多變的銀幕形象，都有極高的信賴感，甚至讓該片熱銷到伊朗、沙烏地阿拉伯、埃及、伊拉克等中東國家。」

上週在韓國MAXMOVIE網站也公佈韓國觀眾2019票選心中最具票房號召力男演員，河正宇榮登亞軍寶座，再次證明其挑選作品時的精準眼光，以及引領票房風潮的強大號召實力。以過去作品成績來看，河正宇也是少數主演過三部破千萬觀影人次作品的演員，除了《與神同行》系列以外，還有2015年作品《暗殺》，目前所有作品的累積觀眾人次已突破1億，韓國傳媒也給了河正宇「最年輕億萬演員」的稱號。

河正宇與李善均正在韓國展開密集宣傳行程，兩人也確定2019年1月初登陸台灣，導演金秉祐將與河正宇、李善均抵台與粉絲近距離互動，屆時也會有限量粉絲見面場次，更多影人來台資訊，敬請密切鎖定「華聯國際」官方粉絲頁最新訊息公布。

(時報周刊)

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