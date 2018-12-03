香港獨特的繁華紛亂之美你懂嗎？來華山香港週一探究竟！

2018年12月03日 19:49 中時電子報 綜合報導

邁入第七屆的香港週在2018年11月30日至12月16日於華山1914文化創意產業園區南一館及忠孝三角盛大展開，而今年的展覽節目由香港多媒體設計協會(HKMMDA)籌劃，並由香港建築師蕭國健擔任【「行住食字」尋覓香港光影】展覽策展人。透過14個香港年輕創意單位展出的集合廣告、動畫及裝置設計等一系列展品，邀請台灣民眾一同尋覓香港光影的故事，展示香港的多元面貌。

香港週2018 @台北暨《「行住食字」尋覓香港光影》展覽開幕式/布爾喬亞公關提供

香港週2018 @台北暨《「行住食字」尋覓香港光影》展覽開幕式，主辦單位港台文化合作委員會的召集人毛俊輝博士及多位委員親身支持/布爾喬亞公關提供

港台文化合作委員會招集人毛俊輝博士在展覽開幕式上表示，看到年輕設計師的作品很感動，他們沒有太多機會能夠將自身作品展示於眾人眼前，但依舊持續努力著，而香港週是個可以讓新這些作品讓更多人看見的平台，也讓設計師有參展的機會。本次展覽特別邀請到14位香港年輕創意單位，透過動畫、廣告、裝置設計等不同方式，傳達各自對香港最真實的感受，並講述他們尋覓香港光影的故事。展覽主題以「行、住、食、字」為四大範疇，民眾可以透過展覽深入探索香港的生活細節，例如隨處可見的住宅大樓、富有香港風格招牌林立的街道、名聞遐邇的美食街等等，透過展覽可以對香港的生活及創意文化有更深層的認識。

展覽的戶外裝置設計有蕭國健的「蝠鼠吊金錢」，位於華山1914文化創意產業園區的忠孝三角展出，以當鋪招牌為靈感，運用虛實的手法勾勒出蝠鼠吊金錢的線條，排成X形的拱門，民眾可以穿梭在拱門間感受光影變化與香港的氣息；裝置設計則有郭達麟的「淡淡定 有$剩」、叄語的「一元復始」；動畫系列則有Croxx A Workshop的「我在牛頭角長大的」、影陶士媒體創作有限公司的「搭棚工人」、陳宇峰的「姓旦老人」、「癲噹」及「趁還有墟」、九猴工作室的「七層譚」等。另外，也邀請了三個廣告創作單位充滿香港風情文化的作品參展，包含Metta Communications Limited的「本地薑 可以強」、「獅子山精神」、RFI Asia的「"港”情懷系列」等等以及多部動畫短片。

許多國人去香港不外乎就是購物、吃美食，卻忽略了感受香港新舊交融的街道、建築等景象，透過「行住食字」帶你重新探索香港。展覽中，蘊含豐富的香港符號與陳年回憶，甚至還有向經典港片致敬、手寫「小巴牌」、「傘王」、香港北魏真書等，感受香港的文化、語言、歷史等，喜愛香港的你絕對不能錯過！

(中時電子報)