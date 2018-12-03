香港獨特的繁華紛亂之美你懂嗎？來華山香港週一探究竟！

邁入第七屆的香港週在2018年11月30日至12月16日於華山1914文化創意產業園區南一館及忠孝三角盛大展開，而今年的展覽節目由香港多媒體設計協會(HKMMDA)籌劃，並由香港建築師蕭國健擔任【「行住食字」尋覓香港光影】展覽策展人。透過14個香港年輕創意單位展出的集合廣告、動畫及裝置設計等一系列展品，邀請台灣民眾一同尋覓香港光影的故事，展示香港的多元面貌。
港台文化合作委員會招集人毛俊輝博士在展覽開幕式上表示，看到年輕設計師的作品很感動，他們沒有太多機會能夠將自身作品展示於眾人眼前，但依舊持續努力著，而香港週是個可以讓新這些作品讓更多人看見的平台，也讓設計師有參展的機會。本次展覽特別邀請到14位香港年輕創意單位，透過動畫、廣告、裝置設計等不同方式，傳達各自對香港最真實的感受，並講述他們尋覓香港光影的故事。展覽主題以「行、住、食、字」為四大範疇，民眾可以透過展覽深入探索香港的生活細節，例如隨處可見的住宅大樓、富有香港風格招牌林立的街道、名聞遐邇的美食街等等，透過展覽可以對香港的生活及創意文化有更深層的認識。
展覽的戶外裝置設計有蕭國健的「蝠鼠吊金錢」，位於華山1914文化創意產業園區的忠孝三角展出，以當鋪招牌為靈感，運用虛實的手法勾勒出蝠鼠吊金錢的線條，排成X形的拱門，民眾可以穿梭在拱門間感受光影變化與香港的氣息；裝置設計則有郭達麟的「淡淡定 有$剩」、叄語的「一元復始」；動畫系列則有Croxx A Workshop的「我在牛頭角長大的」、影陶士媒體創作有限公司的「搭棚工人」、陳宇峰的「姓旦老人」、「癲噹」及「趁還有墟」、九猴工作室的「七層譚」等。另外，也邀請了三個廣告創作單位充滿香港風情文化的作品參展，包含Metta Communications Limited的「本地薑 可以強」、「獅子山精神」、RFI Asia的「"港”情懷系列」等等以及多部動畫短片。
許多國人去香港不外乎就是購物、吃美食，卻忽略了感受香港新舊交融的街道、建築等景象，透過「行住食字」帶你重新探索香港。展覽中，蘊含豐富的香港符號與陳年回憶，甚至還有向經典港片致敬、手寫「小巴牌」、「傘王」、香港北魏真書等，感受香港的文化、語言、歷史等，喜愛香港的你絕對不能錯過！
(中時電子報)