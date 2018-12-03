40歲後友情放一旁 曾國城為健康撇餐聚

曾國城(左起)、卜學亮、屈中恆再續男人情誼，相約觀眾跨年前夕劇場見。果陀提供

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時報周刊

果陀劇場經典復刻百老匯最高榮譽東尼獎作品《ART》舞台劇作，繼「劇場三寶」金士傑、顧寶明、李立群之後，2016年由曾國城、屈中恆、卜學亮空前合體，演繹不同風格，造成劇場界轟動。睽違一年，三人決定再現舞台魅力，特於2018年底前夕加演。

《ART》故事描述三位有著數十年交情的好朋友，因其中一人買了一幅「畫著白色斜線的白色油畫」引發激烈爭吵，面臨絕交，友情被硬生生地撕裂，進而被迫重新省視的窘境。曾國城、屈中恆、卜學亮詮釋不同個性、不同身分地位，在舞台上因為一件藝術品針鋒相對、狂飆怒吼，到底是人們看的是藝術品，還是友情本身就是個藝術品？我們用什麼樣的眼光、什麼樣的標準，來看待身旁週遭的朋友？《ART》揭露友情最真實赤裸的一面，無不讓觀眾感同身受、拍手叫好。曾國城更有別於螢幕形象飾演唯唯諾諾的牆頭草，卜學亮也挑戰尺度脾氣大爆發，屈中恆則是整件事件的起始者，三位中年男子的友情該何去何從？劇中句句精闢，精彩可期。

曾國城、屈中恆、卜學亮三人不但為認識近30年的好朋友，更因對劇場的熱忱彼此惺惺相惜，多年前不約而同看上《ART》劇本，夢想期盼有天能夠同台演出，此次為三人首度同台，可謂空前組合。

曾國城被問及「朋友」在心裡的順位，他表示四十歲以前，友情與愛情、親情一樣重要，高居前三名，但四十歲過後，「健康」特別重要，與一票朋友的吃喝玩樂聚會都須大幅減少。屈中恆則自嘲自己較不切實際，很重視朋友，曾經有過跟好友一同選上某個工作機會，但寧願把那份機會保留給好友，表示他對朋友的珍惜。

曾國城也談及大學時期一次對好友難以啟齒的過往，是他當時在世新讀書的時候，喜歡一個女生，請好友當中間人，對方卻與心儀對象培養出更好的感情，好友對曾國城說：「只要你說『不』，我就不跟她（心儀對象）在一起。」追溯到這份回憶的曾國城坦言，當時心裡的確非常矛盾與複雜，曾國城：「真的很難以啟齒說出＂祝你幸福＂四個字。」《ART》2018年限定加演場將於12月28至30日國家戲劇院四度加演。購票詳情請洽兩廳院售票系統或果陀劇場。

(時報周刊)

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