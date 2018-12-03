《比悲傷更悲傷》票房開紅盤 劉以豪為「破億」烙狠話了！

2018年12月03日 20:07 中時 徐桐炘

《比悲傷更悲傷的故事》全台首週末票房開紅盤，票房突破3000萬，台北票房達915萬，刷新2018年國片首週末開片成績，向來照顧粉絲的劉以豪，上週特地包場請親友、影迷進戲院，現場儼然成為見面會，他也大方接受台下觀眾提問，還親自遞麥克風給迷妹，寵粉無極限，他表示之前在釜山首映時只顧著注意觀眾反應，無法專心看片，回台想再看一次，此次包場卻不能陪粉絲看，讓他直呼遺憾，但也透露有空將再進戲院欣賞，意味著幸運影迷有望捕捉到「野生劉以豪」！

劉以豪在上週包場活動首度承認片中角色是「戴假髮」，之前擔心觀眾無法入戲，始終沒有說出假髮，但他在粉絲面前不想保留秘密，他也表示一直想嘗試頹廢造型，能留長髮和鬍子算是一償宿願。上週五首日放映後，不少人大讚劉以豪演技大躍進，經紀人將外界的反應拿給他看，他立刻開心和經紀人擊掌歡呼，不過他也不忘感謝對手戲演員陳意涵在演戲時給予的幫助。

該片目前票房一片看好，日前張書豪、陳庭妮和石知田承諾若破億，將表演吳映潔（鬼鬼）在片中唱跳的小貓女主打曲，劉以豪也豪氣催票，透過經紀人表示，「只要破億，要我做什麼都可以！」他近日行程滿檔，從韓國回台後重感冒，主持完AFA亞洲時尚大典甚至無力參加After Party，隔天接著一早拍戲，儘管身體疲憊，但聽到電影賣座還是相當興奮。

藝人孟耿如週末也特別帶著家人支持好友劉以豪、張書豪的最新電影，原本擔心因為看好友的電影會難以投入，結果她直呼，「中段開始一直哭到最後，哭的頭好痛！」懷秋也在他的IG上發文惡搞好友張書豪的電影劇照，戲稱：「如果兩週沒有吃蔬菜就會發生『比悲傷更悲傷的故事』。」該片全台熱映中。

(中時 )