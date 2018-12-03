永和警攔截圍捕演練 民眾直呼：超逼真！

2018年12月03日 20:14 中時 葉書宏

新北市永和警分局今（3日）與上海商業儲蓄銀行永和分行舉行107年度攔截圍捕暨特警隊實警演練。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局今（3日）與上海商業儲蓄銀行永和分行舉行107年度攔截圍捕暨特警隊實警演練。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局今（3日）與上海商業儲蓄銀行永和分行舉行107年度攔截圍捕暨特警隊實警演練。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局今（3日）與上海商業儲蓄銀行永和分行舉行107年度攔截圍捕暨特警隊實警演練。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局今（3日）與上海商業儲蓄銀行永和分行舉行107年度攔截圍捕暨特警隊實警演練。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局今（3日）與上海商業儲蓄銀行永和分行舉行107年度攔截圍捕暨特警隊實警演練，由2名員警假扮搶匪手持刀槍進入銀行內行搶後逃逸。因行搶過程過於真實引起路人不斷驚呼「太逼真了！」

歹徒得手後駕車往永福橋台北市方向逃逸，警車隨即追緝在後並開啟警報器在永福橋台北市端遇支援的台北市中正二分局警網，見狀馬上迴轉往永和方向逃逸並衝撞攔截點向警方開槍而警方也隨即開槍還擊過程緊張又逼真引起路上行人側目不已。

當歹徒被警方車輛逼入圍捕點後棄車逃逸又挾持人質與警方對峙，經出動永和分局快速打擊犯罪特警隊。歹徒終在優勢警力及心戰喊話下棄械投降，演練圓滿結束。

永和警分局除了加強與轄內金融商家業者聯繫合作及建立窗口，規畫攻勢勤務，與金融機構建立聯繫管道保持警覺性。亦協助各金融機構舉行員工自衛編組演練，讓行員提高警覺遇事不慌張，保持冷靜隨時通報警察機關。並強化線上警網快速應變能力，以確保民眾生命、財產安全。

(中時 )