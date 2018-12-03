永和警攔截圍捕演練 民眾直呼：超逼真！

新北市永和警分局今（3日）與上海商業儲蓄銀行永和分行舉行107年度攔截圍捕暨特警隊實警演練。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
新北市永和警分局今（3日）與上海商業儲蓄銀行永和分行舉行107年度攔截圍捕暨特警隊實警演練。（葉書宏翻攝）
新北市永和警分局今（3日）與上海商業儲蓄銀行永和分行舉行107年度攔截圍捕暨特警隊實警演練。（葉書宏翻攝）
新北市永和警分局今（3日）與上海商業儲蓄銀行永和分行舉行107年度攔截圍捕暨特警隊實警演練。（葉書宏翻攝）
新北市永和警分局今（3日）與上海商業儲蓄銀行永和分行舉行107年度攔截圍捕暨特警隊實警演練。（葉書宏翻攝）
新北市永和警分局今（3日）與上海商業儲蓄銀行永和分行舉行107年度攔截圍捕暨特警隊實警演練。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局今（3日）與上海商業儲蓄銀行永和分行舉行107年度攔截圍捕暨特警隊實警演練，由2名員警假扮搶匪手持刀槍進入銀行內行搶後逃逸。因行搶過程過於真實引起路人不斷驚呼「太逼真了！」

歹徒得手後駕車往永福橋台北市方向逃逸，警車隨即追緝在後並開啟警報器在永福橋台北市端遇支援的台北市中正二分局警網，見狀馬上迴轉往永和方向逃逸並衝撞攔截點向警方開槍而警方也隨即開槍還擊過程緊張又逼真引起路上行人側目不已。

當歹徒被警方車輛逼入圍捕點後棄車逃逸又挾持人質與警方對峙，經出動永和分局快速打擊犯罪特警隊。歹徒終在優勢警力及心戰喊話下棄械投降，演練圓滿結束。

永和警分局除了加強與轄內金融商家業者聯繫合作及建立窗口，規畫攻勢勤務，與金融機構建立聯繫管道保持警覺性。亦協助各金融機構舉行員工自衛編組演練，讓行員提高警覺遇事不慌張，保持冷靜隨時通報警察機關。並強化線上警網快速應變能力，以確保民眾生命、財產安全。

(中時 )

要求「全套」性交易不成 男竟掏… 宿舍浴廁發現針孔 男竟據為己有…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。